Joanna Kulig znalazła się w obsadzie thrillera noir "Knox Goes Away". Jak podaje branżowy magazyn "Variety", jego reżyserem i jednocześnie odtwórcą głównej roli jest Michael Keaton.

Joanna Kulig / Radek Pietruszka / PAP

W obsadzie filmu oprócz Keatona i Kulig są m.in. Al Pacino, James Marsden, John Hoogenakker i Suzy Nakamura. Główne zdjęcia zostały już zakończone. Na razie nie wiadomo, jaką rolę dostała gwiazda "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego.

Głównym bohaterem filmu "Knox Goes Away" jest grany przez Michaela Keatona płatny zabójca. Mężczyzna dowiaduje się, że zdiagnozowano u niego szybko postępującą demencję. Chce odkupić swoje winy i uratować życie syna, z którym nie miał kontaktu. Rozpoczyna wyścig z czasem - chce z jednej strony wyprzedzić władze, a z drugiej - zrealizować swój plan, zanim stan jego umysłu się pogorszy.

Na razie nie wiadomo, kiedy film trafi do kin.

To już kolejna rola Joanny Kulig w międzynarodowej produkcji tworzonej przez uznanych filmowców. Na premierę czeka komedia romantyczna "She came to me", którą wyreżyserowała Rebecca Miller. Joanna Kulig zagrała w tym obrazie u boku takich sław jak Petere Dinklage oraz Anne Hathaway.

W 2020 r. na platformie Netflix pojawił się serial "The Eddy", w którym jedną z głównych ról zagrała Joanna Kulig. Wśród jego twórców jest reżyser takich nagradzanych filmów jak "Whiplash" i "La La Land" - Damien Chazelle.

Wideo youtube

