"Nieprawdopodobne przeżycie" - tak swoją nową rolę, jurorki na festiwalu, ocenia Joanna Kulig w pierwszym w Cannes wywiadzie. W rozmowie z RMF FM aktorka przyznaje, że udział w jury konkursowej sekcji Un Certain Regard to dla niej ogromne wyróżnienie. "Oglądam po kilka filmów dziennie, rozmawiam o filmach, poznaję twórców z całego świata" - opowiada nam Joanna Kulig. "A po festiwalu w Cannes wracam do synka, który czeka na mnie w Krakowie" - dodaje.

Debra Granik, Joanna Kulig, Valeria Golino, Edgar Ramirez i Benjamin Biolay / Boyer David/ABACA / PAP/Abaca

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta rozmawia z Joanną Kulig o jej wrażeniach z festiwalu w Cannes

To wielkie przeżycie, być tu w jury. I mam wrażenie, że historia zatoczyła koło. Byliśmy tu w Cannes w 2018 roku z "Zimną wojną". I od tego czasu dużo się wydarzyło i w moim życiu i na świecie. To wspaniale wrócić w innej roli. (...) Dużo emocji. A będąc w jury jestem na festiwalu od samego początku do samego końca. Mam możliwość wymiany myśli, spotkań z twórcami (...) to bardzo interesujące, że mogę to obserwować - mówi w RMF FM Joanna Kulig.

Zwykle ona, jej rola i film, w którym gra zostają poddane ocenie. Tym razem jest inaczej. To ona ocenia 20 konkursowych filmów na festiwalu w Cannes.

Cytat Kiedy ma się swój film w konkursie, to to jest ogromna radość, ale również ogromny stres. Mnóstwo wywiadów, zastanawianie się, jak film zostanie odebrany, czy zostanie wyróżniony. Bycie jurorem nie wiąże się już z takim stresem.(...) To bardziej bycie uczestnikiem, ale też obserwatorem całości. Zupełnie inne doświadczenie. mówi nam Joanna Kulig.

Cannes pokochało ją za "Zimną wojnę". Drzwi otworzyły się przed nią szerzej. Nie do końca się wtedy tego spodziewałam - przyznaje aktorka. Dziś coraz częściej gra w zagranicznych produkcjach. Funkcjonowanie w międzynarodowym świecie wymaga bardzo dobrej logistyki. Jest mnóstwo podróży. (...) Teraz, po trzech latach, mogę powiedzieć, że jestem gotowa. Wiele się nauczyłam przez ten czas. I bardzo się cieszę, że wróciłam do Cannes w innej roli. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu - mówi w RMF FM Joanna Kulig.

Instagram Post

Trzy dni przed przylotem na festiwal w Cannes skończyła w Nowym Jorku zdjęcia do komedii romantycznej "She came to me", który wyreżyserowała Rebecca Miller. Bardzo się polubiłyśmy i bardzo dobrze się rozumiemy - mówi w RMF FM Joanna Kulig.

Kilka dni temu pokazała w swoich mediach społecznościowych zdjęcia m.in z Peterem Dinklagem oraz Anne Hathaway. A z Hathaway spotkała się ponownie właśnie na festiwalu w Cannes.

Werdykt pięcioosobowego jury konkursowej sekcji Un Certain Regard poznamy 28 maja.