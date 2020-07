Serwis społecznościowy Instagram zablokował konto Madonny za propagowanie fałszywych informacji o koronawirusie. Piosenkarka przekazała fragment wideo, który retweetował też prezydent USA Donald Trump, a obejrzało go ponad 15 mln użytkowników.

Madonna podczas koncertu w 2015 roku / Alexandre Fumeron / PAP/PANORAMIC

Madonna napisała, że lek na koronawirusa istnieje już od miesięcy, ale jest przetrzymywany w tajemnicy, aby "bogaci mogli stać się jeszcze bogatsi, a biedni i chorzy jeszcze bardziej chorzy". Wpisowi gwiazdy towarzyszył fragment wideo z wystąpieniem lekarki Stelli Immanuel, która chwaliła chydrochlorochinę jako cudowne lekarstwo na Covid-19 - relacjonuje AFP.



Wystąpienie Immanuel chwalił również Trump i retweetował je w tym tygodniu do chwili, gdy serwis społecznościowy wycofał te informacje. Wycofaliśmy to wideo, ponieważ zawierało zwodnicze deklaracje na temat remediów i metod zapobiegania Covid-19 - poinformował w środę wieczorem agencję AFP rzecznik Facebooka, który jest właścicielem Instagrama.



Madonna twierdziła wcześniej, że przeszła Covid-19, a choroba zmusiła ją do anulowania koncertów w Paryżu.