W sieci pojawił się filmik z księciem Sussexu przebranym za Spider-Mana. Syn Karola III przywdział kostium komiksowej postaci w ramach współpracy z organizacją charytatywną pomagającą dzieciom, których rodzice zginęli w czasie pełnienia służby w brytyjskim wojsku.

Wideo youtube

Nagranie zostało pokazane podopiecznym fundacji w trakcie świątecznego przyjęcia. Tematem przewodnim imprezy byli bohaterowie i złoczyńcy.

Święta to czas, kiedy bardzo, bardzo tęsknimy za bliskimi. To nic złego - mówi na nagraniu Harry, który sam stracił matkę, gdy miał 12 lat. Ale nie musicie mieć wyrzutów sumienia, kiedy dobrze bawicie się bez rodziców. Jestem tu, aby zapewnić was, że rodzice zawsze chcą, żebyśmy dobrze się bawili. Nie czujcie się winni - podkreśla.

Możecie się bawić najwspanialej na świecie, zwłaszcza ze społecznością Scotty’s Little Soldiers (tak nazywa się organizacja, dla której nagrano filmik - przyp. RMF FM). Bawcie się dobrze, wesołych świąt - kończy Harry.

To nie pierwsze takie nagranie dla fundacji z udziałem Harry’ego. W 2019 roku książę Sussexu przebrał się za świętego Mikołaja - podkreśla BBC.

Bardzo podoba nam się to, że książę Harry nie tylko nagrał tak wyjątkową wiadomość, ale i przebrał się za Spider-Mana. To wspaniałe, że wszyscy w fundacji mają wsparcie księcia Harry’ego - podkreśliła założycielka fundacji Nikki Scott.