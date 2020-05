Henrik Lindström absolwent Królewskiego Kolegium Muzycznego w Sztokholmie zwyciężył w konkursie dla młodych twórców muzyki filmowej, zdobywając przyznawaną podczas Festiwalu Muzyki Filmowej Young Talent Award 2020.

W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa organizowany w Krakowie festiwal odbywa się w sieci. Do 1 czerwca na stronie internetowej FMF oraz kanale YouTube i profilu facebookowym prezentowane są premierowe recitale, wywiady z kompozytorami i archiwalne koncerty.

Wyniki konkursu dla młodych kompozytorów ogłosili w sobotę wieczorem członkowie jury: dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Filmowej Robert Piaskowski i dyrektor muzyczny radia RMF Classic Magdalena Wojewoda-Mleczko.

W tym roku na konkurs napłynęła rekordowa liczba 150 zgłoszeń, z których zakwalifikowanych zostało 101 kompozycji z ponad 20 krajów. Zadaniem uczestników było stworzenie kompozycji do fragmentu odcinka najnowszego sezonu serialu "The Crown" Netflixa.

Scena trudna, bo pokazująca różne zmiany tempa filmowego, od sceny ogłoszenia śmierci Churchilla, jego pogrzebu do bardzo przyśpieszającego wątku szpiegowskiego. Trzeba było pokazać kunszt opowiadania historii i przekazywania emocji - mówił Robert Piaskowski. Dodał, że trema i odpowiedzialność uczestników konkursu była tym większa, że w jury zasiadał autor oryginalnej muzyki do serialu Martin Phipps.

Henrik Lindström, z którym udało się połączyć powiedział, że jest bardzo zaszczycony tym, że jego kompozycja wygrała. Oglądałem scenę, do której miałem ułożyć muzykę kilka razy. Wydaje mi się, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze, jeśli chodzi o ogólne odczucie a potem zacząłem zapisywać kompozycję i robić szkice fortepianowe, później zająłem się orkiestracją. To była zabawna i trudna praca - mówił o kulisach powstania utworu.

Młody kompozytor zdradził, że obecnie przebywa na kursie mistrzowskim w Sofii. Po powrocie do Szwecji czeka go praca nad ścieżką dźwiękową do filmu. Dodał, że komponuje także muzykę do gier video. Na koniec podziękował po polsku.



Drugie miejsce jury konkursu przyznało Anie Kasrashvili z Gruzji (pierwsza kobieta na podium w historii nagrody), a trzecie - Gijsowi van Amelsvoortowi z Holandii.

Głównym celem konkursu FMF Young Talent Award jest wyłonienie uzdolnionych kompozytorów młodego pokolenia i zaprezentowanie ich dokonań szerokiej publiczności oraz przedstawicielom światowej branży filmowej.

Przewodniczącym jury był w tym roku laureat nagrody Emmy oraz członek zarządu Amerykańskiego Stowarzyszenia Kompozytorów, Autorów i Wydawców (ASCAP) Richard Bellis. Kompozycje oceniali także: Mateusz Bień (kompozytor, realizator dźwięku, autor oprogramowania, Akademia Muzyczna w Krakowie), Yati Durant (kompozytor i dyrygent, dyrektor International Media Music and Sound Arts Network in Education IMMSANE), Jan P. Matuszyński (reżyser filmowy, laureat Złotych Lwów za film "Ostatnia rodzina"), Robert Piaskowski (dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie), Martin Phipps (kompozytor, twórca oryginalnej ścieżki dźwiękowej do trzeciego sezony serialu "The Crown"), Maggie Rodford (dyrektor Air-Edel Group), Michael Todd (dyrektor ds. muzyki filmowej i telewizyjnej w Amerykańskim Stowarzyszeniu Kompozytorów, Autorów i Wydawców ASCAP), Magdalena Wojewoda-Mleczko (dyrektor muzyczny radia RMF Classic).

W gronie dotychczasowych laureatów konkursu są: Matthijs Kieboom (2013), Jan Sanejko (2014), Antonio Di Iorio (2015), Joep Sporck (2016), Paweł Górniak (2017), Marco Valerio Antonini (2018) i Hubert Walkowski (2019).

Zwycięzca otrzymuje statuetkę Young Talent Award. Henrik Lindström będzie też gościem przyszłorocznego Festiwalu Muzyki Filmowej, na którym zaprezentowana zostanie zwycięska kompozycja.

Organizatorami FMF są: miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i RMF Classic.