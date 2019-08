Wieczorem w Warszawie uroczysta premiera filmu "Na bank się uda". Główne role, starszych panów napadających na bank, grają: Adam Ferency, Marian Dziędziel oraz Lech Dyblik. Film trafi do kin 15 sierpnia. Mamy dla Was zaproszenia. Jak je zdobyć - szczegóły poniżej.

Eryk (Dziędziel) jest hazardzistą z długami, które utrudniają mu życie. Tolek (Ferency) niedawno owdowiał. Jest ochroniarzem w banku i stracił mieszkanie. "Chudy" (Dyblik) wie sporo o życiu, ma chore serce i miesiąc życia przed sobą, jeśli nie podda się operacji. I tych trzech starszych panów dokonuje napadu na bank w Krakowie.

Doskonale przygotowani, uzbrojeni po zęby i w maskach na twarzy, pod okiem kamer monitoringu wchodzą do banku i włamują się do podziemnego sejfu. Kiedy policja przyjeżdża na miejsce, ze zdziwieniem stwierdza, że nic nie zginęło. Czy na pewno?

W filmie "Na bank się uda" splatają się losy trzech starszych panów, młodego hakera i policyjnego informatyka, dwóch zupełnie różnych dziewczyn oraz prokuratora Słoty. Gra go Maciej Stuhr.

Po lekturze scenariusza miałem przeczucie, że czeka mnie fajna przygoda, w roli, której jeszcze nie grałem, akcja toczy się warto i zabawnie. A poza tym miałem okazję pobyć w Krakowie, w którym spędziłem młodość i dużą część dzieciństwa - opowiada w RMF FM aktor. Maciej Stuhr zwraca też uwagę, że historie napadów na bank mają w sobie niezaprzeczalny urok.

Maciej Stuhr w roli prokuratora / Natalia Szuldrzyńska / Materiały prasowe

Nasz film to spotkanie pokoleniowe. Spotkanie dwóch światów - tego tu i teraz, pełnego elektroniki, tymczasowości, przypadkowych kontaktów w internecie. I świata pełnego analogu, zapachu drewna, starych kamienic i vintage’u. I ten kontrast, z jednej strony piękny, ale wymagał sporego researchu - mówi reżyser i autor scenariusza Szymon Jakubowski.

W obsadzie tego filmu są też Józef Pawłowski, Emma Giegżno, Paulina Gałązka, Małgorzata Buczkowska, Przemysław Sadowski, Ewa Kolasińska, Magdalena Walach, Mariusz Saniternik, Michał Mikołajczak i Bronisław Cieślak.

Komedia kryminalna "Na bank się uda" 15 sierpnia wejdzie do kin w całej Polsce. Mamy dla Was vouchery. Jeśli macie ochotę wybrać się na film, dzwońcie do nas 6 sierpnia (wtorek) po godz. 15 na numer 12 20000 14.