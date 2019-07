Polak zagra główną rolę w "Kung Fu Panda Spectacular Live"

Polak zagra Pandę Po w wielkim widowisku "Kung Fu Panda Spectacular Live". Premiera show w Venetian Theatre w Macau w Chinach w 2020 roku. "Pod koniec listopada zaczynamy próby" - mówi w RMF FM akrobata powietrzny Michał Derlicki. W spektaklu pojawią się wątki nawiązujące do wszystkich trzech części słynnej filmowej animacji.

Wziąłem udział w tym castingu, bo uwielbiam ten film. To jest bardzo mądra bajka z bardzo ważnym przesłaniem - mówi w RMF FM Michał Derlicki. "Kung Fu Panda Spectacular Live" będzie wielką wspólną produkcja Broadway Asia i hollywoodzkiego studia DreamWorks. Wystąpi w niej 51 osób, to między innymi akrobaci, tancerze, skoczkowie czy trenujący parkour.



Michał Derlicki zagra Pandę Po. Udało mi się dostać tę rolę, bo spełniłem wymagania. Jestem mistrzem Wushu, aktorem, akrobatą powietrznym, przewyższam wzrostem innych akrobatów, a wzrost był jednym z wymogów. I mam jeszcze doświadczenie kaskaderskie - powiedział w rozmowie z RMF FM. Ma za sobą m.in występy w Studio Buffo w Warszawie, u Janusza Stokłosy i Janusza Józefowicza.

"Panda była wielka"

Próby do wielkiego show w Makau zaczną się pod koniec listopada. Przed Michałem Derlickim również przymiarki kostiumów. Mam nadzieję, że twórcy tego spektaklu i dizanejrzy, którzy projektują kostiumy mają świadomość, że ja jako aktor i akrobata będę się musiał w nim swobodnie poruszać. Ale wiem też, że kostium Po musi być wielki, bo przecież panda była wielka - zaznacza.



W pracy nad postacią Michałowi Derlickiemu przyda mu się doświadczenie z Wushu. To ogół chińskich sztuk walk. Narodowa chińska dyscyplina sportowa - tłumaczy. Jak mówi, sport nauczył go dyscypliny. Jest wielokrotnym złotym medalistą Mistrzostw Polski i Międzynarodowych Mistrzostw Polski Wushu oraz złotym medalistą prowincji Shanxi w Chinach w stylach południowych. Dla mnie to wielki zaszczyt. Postać Pandy Po jest znana na całym świecie, jest bardzo sympatyczna i bardzo lubiana - mówi w RMF FM Michał Derlicki. Trzymajcie za mnie kciuki - prosi.



Premiera widowiska na początku 2020 roku.