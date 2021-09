Zakończyły się zdjęcia do filmu "Johnny", opowiadającego o ks. Janie Kaczkowskim. Charyzmatyczny duchowny był założycielem hospicjum domowego w Pucku, autorem książek i vlogerem. W filmie Daniela Jaroszka zagrał go znany ze spektakularnych ekranowych metamorfoz Dawid Ogrodnik.

Dawid Ogrodnik jako ks. Jan Kaczkowski / fot. H. Komerski / materiały dystrybutora

To nie jest opowieść o budowaniu hospicjum ani historia walki ze śmiertelną chorobą. "Johnny" to emocjonalny rollercoaster, który na przemian bawi i wzrusza, przeraża i rozczula - zapowiada reżyser Daniel Jaroszek, dla którego jest to pełnometrażowy debiut fabularny. Fabuła przeprowadza nas od skrajnie mrocznych momentów, przez walkę z samym sobą i zewnętrznym światem, aż do znalezienia sensu i nadziei. Emocje będą buzować w widzach nie tylko przez cały seans, ale też wiele godzin po nim - dodaje.

Dawid Ogrodnik i Piotr Trojan na planie filmu / fot. H. Komerski / materiały dystrybutora

Twórcy filmu zdradzają, że przedstawiona na ekranie historia będzie opowiedziana z perspektywy podopiecznego ks. Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego - chłopaka, który nie miał łatwego startu w życiu. Gra go znany z roli Tomasza Komendy Piotr Trojan.

"Patryk włamuje się do domku w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc śmiertelnie chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A czyni to z hurtową ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje się pacjentem swojego hospicjum. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie" - czytamy w zapowiedzi opublikowanej przez Next Film.

Piotr Trojan na planie filmu "Johnny" / fot. H. Komerski / materiały dystrybutora

Oprócz Dawida Ogrodnika i Piotra Trojana, w obsadzie filmu "Johnny" są m.in. Maria Pakulnis, Joachim Lamża, Anna Dymna i Witold Dębicki. Obraz powstaje we współpracy z rodziną duchownego oraz Fundacją im. ks. Jana Kaczkowskiego.

Zdjęcia do filmu o ks. Kaczkowskim rozpoczęły się w sierpniu. Realizowane były w plenerach m.in. Konstancina, Pucka i Sopotu.

Premiera kinowa filmu "Johnny" planowana jest na jesień 2022 roku.

Kim był ks. Jan Kaczkowski?

Ks. Jan Kaczkowski na zdj. z 2015 r. / Michał Walczak / PAP

Ksiądz Jan Kaczkowski urodził się 19 lipca 1977 r. w Gdyni. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Gdańskim Seminarium Duchownym i w 2002 r. otrzymał święcenia. W 2007 r. uzyskał doktorat nauk teologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie pracy "Godność człowieka umierającego a pomoc osobom w stanie terminalnym - studium teologiczno - moralne". W 2008 r. ukończył studia podyplomowe z bioetyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Duchowny był jednym z założycieli Puckiego Hospicjum Domowego. Między 2007 a 2009 rokiem koordynował budową ośrodka, po czym został jego dyrektorem i prezesem zarządu. W wolontariat hospicyjny angażował tzw. trudną młodzież i osoby skazane. Prowadził wykłady i warsztaty z tematyki hospicyjnej. Zmarł 28 marca 2016 r. Przez wiele lat zmagał się z nowotworem.