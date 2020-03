To doskonała propozycja na spędzenie czasu w domu! W sieci można oglądać za darmo najciekawsze filmy ekologiczne. Które warto zobaczyć? Oto rekomendacje organizatorów Kraków Film Green Festival.

Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych filmów ekologicznych jakie są dostępny on-line całkowicie ZA DARMO lub za pośrednictwem najpopularniejszych platform streamingowych - zachęcają na stronie festiwalu jego twórcy. Poniżej tytuły, które warto zobaczyć.

ZIEMA S.O.S.

Podróż przez wszystkie kontynenty, której celem jest zwrócenie uwagi świata na problemy oraz zagrożenia środowiska naturalnego: globalne ocieplenie, umierające lasy, wymieranie gatunków zwierząt, a także roślin oraz kończące się zasoby naturalne.



PM 2.5

Dzień z życia człowieka, który mieszka w śmiertelnie zanieczyszczonym mieście. Stoi przed wyborem: on albo nadzieja na przyszłość.



COWSPIRACY

Dokument przedstawia wpływ hodowli przemysłowych na środowisko naturalne, jednocześnie poszukując realnych rozwiązań ratowania planety i odnalezienia odpowiedniej drogi do zrównoważonego rozwoju.





NIE MARNUJ JEDZENIA

Ronni Kahn przez lata prowadziła firmę organizującą imprezy i na co dzień obserwowała ogromne ilości zmarnowanego jedzenia. Powstający przez 2 lata dokument pokazuje pełną pasji Ronni Kahn w jej codziennej walce o ratowanie marnowanego jedzenia i karmienie potrzebujących już nie tylko w Australii, ale w Wielkiej Brytanii, Tajlandii i RPA





LÓD PŁONIE

Filmowcy podróżują po świecie i próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, czy można jeszcze odwrócić zmiany klimatu. Dokument pokazuje wiele sposobów, które pozwalają zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Przedstawia też, jak można wyeliminować szkodliwy związek z powietrza. Jest to niezbędne, by obniżyć globalną temperaturę.





GRA O BIAŁE ZŁOTO

"Gra o "białe złoto"" to monumentalny dokument o mrocznym świecie przemytników kości słoniowej. Nagradzany reżyser Richard Ladkani i nominowany do Oscara reżyser Kief Davidson przez 16 miesięcy pracowali incognito nad materiałem do filmu, aby zinfiltrować międzynarodową siatkę przemytników kości słoniowej.





OCALIĆ PELIKANA 895

Inspirujący dokument HBO opowiada o niezwykłej akcji ratowania pelikanów w dotkniętej katastrofą ekologiczną Zatoce Meksykańskiej.Reżyserką i współproducentką tego poruszającego dokumentu jest nominowana do Oscara Irene Taylor Brodsky ("Słyszeć tu i teraz", "The Final Inch"), która otrzymała za niego Nagrodę Publiczności na festiwalu kina niezależnego w Ashland.





NA OKŁADCE

Fotograf przyrody wkracza do lasu i ku jego zaskoczeniu wszystkie zwierzęta zaczynają wyskakiwać przed jego aparat, ich zdjęcie znajduje się na okładce znanego magazaynu magazynu przyrodniczego. Dlaczego ? Jak jest ich tajemnica ? A może prawda jest całkiem inna





JAKĄ PRZYSZŁOŚĆ CZEKA MIĘSO

Obecnie spożywamy najwięcej mięsa w historii ludzkości, co stanowi dla świata ogromne wyzwanie. Czy w przyszłości na stołach mięso zastąpią inne produkty spożywcze?





ŁOWCY MIODU

Film opowiada o odrodzeniu tradycyjnego bartnictwa, tajnikach miejskiego pszczelarstwa oraz fascynującym życiu pszczół. "Łowcy miodu" to film z życia pszczół i ludzi. Rój pszczeli, aby żyć, musi być stale w ruchu. Aby zgłębić i ukazać widzowi tajniki życia pszczół, kamera wchodzi do wnętrza współczesnego ula i tradycyjnej barci, wyciosanej - widzianej w pniu wiekowego drzewa. Wędruje po polach, dzikich lasach, górach i... wielkich miastach Europy i Azji.

POLE PEŁNE ŻYCIA

Dokument przedstawia pole uprawne w różnych porach roku, z punktu widzenia zwierząt. Na terenach, które człowiek przeznaczył pod uprawy i wypas bydła, rozwija się także dzika przyroda.





ARTIFISHAL

Ten film to spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoją ekolodzy w lukratywnym przemyśle wylęgarń łososia.





PUNKT KRYTYCZNY

Pierwszy, polski, pełnometrażowy film dokumentalny na temat zmian klimatu i nieuchronnej rewolucji energetycznej. Twórcy w jasny sposób pokazują, dlaczego klimat nagle się zmienia i przed jakimi wyzwaniami w związku z tym staje nasza cywilizacja. Dowiadujemy się, co sprawiło, że równowaga klimatu na Ziemi została zachwiana i jakie są tego skutki. Czy realna jest przyszłość oparta jedynie na węglu i ropie? Czy można poradzić sobie ze smogiem i co musi się wydarzyć, żeby nie doszło do tragedii na miarę zagłady dinozaurów?





