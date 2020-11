​Camerimage online, Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej i Dni Tischnerowskie z udziałem wybitnych aktorów. Tak zapowiada się najnowszy tydzień w kulturze.

Camerimage w tym roku tylko w wersji online / \Tytus Żmijewski / PAP

Kamera Dawida

W poniedziałek 16 listopada zacznie się 18. Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej Kamera Dawida. W programie są produkcje opowiadające o tradycji i historii Żydów z różnych diaspor i państwa Izrael, a także mówiące o współczesnym życiu żydowskim. Ideą festiwalu jest podtrzymywanie poprzez sztukę filmową żydowskiego dziedzictwa kulturowego. Chodzi też o promowanie tolerancji i walkę z ksenofobią. Nasz festiwal to miejsce spotkań, gdzie silnie obecna jest teraźniejszość, która wyrasta z historii - podkreślają organizatorzy Kamery Dawida. W tym roku festiwal po raz pierwszy odbywa się w całości online, a wszystkie pokazy i wydarzenia im towarzyszące są dostępne za darmo.

Dni Tischnerowskie

"Nadzieja raz jeszcze" - pod takim hasłem w środę 18 listopada ruszą Dni Tischnerowskie. W tym roku w całości odbędą się online, a wezmą w nich udział m.in. Anna Dymna, Jerzy Trela i Radosław Krzyżowski. Żyjemy w świecie, w rzeczywistości, w którym nadziei zaczyna brakować, rośnie liczba powodów do zdenerwowania, natomiast ludziom brakuje motywacji do życia, do wychodzenia naprzeciw siebie (...) Tischner zawsze był dla nas drogowskazem, wiec i teraz chcemy za tym drogowskazem iść - mówi Wojciech Bonowicz, współorganizator wydarzenia, które potrwa do do 20 listopada. Będzie można posłuchać fragmentów pism Tischnera czytanych przez krakowskich aktorów, a także rozmów z zaproszonymi gośćmi, m.in. Anną Dymną. Każdy dzień poświęcony będzie jednej osobie, która wywarła szczególny wpływ na życie i dzieło księdza Tischnera. To Roman Ingarden, Karol Wojtyła i Antoni Kępiński.

Camerimage w tym roku tylko online

Do 21 listopada potrwa festiwal filmowy Camerimage. W tym roku przyjmie formę online. W programie jest 175 filmów, łącznie będzie 10 konkursów. W Konkursie Głównym znalazło się 12 produkcji. Pokażemy filmy, które dotyczą spraw aktualnych - zapewnia Marek Żydowicz, szef festiwalu. W programie znalazły się również konkursy debiutów operatorskich i reżyserskich, filmów polskich, studenckich, dokumentalnych — krótkich i długich czy wideoklipów. Nagroda Camerimage dla Aktora ze Szczególną Wrażliwością Wizualną trafi w tym roku do Johnny’ego Deppa. Aktor miał przyjechać na festiwal, ale spotkanie z nim będzie online. Film "Minamata" z nim w roli głównej będzie 21 listopada filmem zamknięcia tegorocznego Camerimage.