Diva polskiej sceny muzycznej - Beata Kozidrak - nie przestaje zaskakiwać! Już niebawem weźmie udział w prezentacji symfonicznej wersji największych hitów muzyki elektronicznej. Artystka wystąpi razem z Gromeem i Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej.

/ Marcin Gadomski / PAP

Wokalistka Bajmu i autorka setek niezapomnianych tekstów zmierzy się z symfoniczną aranżacją największych hitów muzyki elektronicznej podczas Orchestonu. Repertuar pozostaje tajemnicą. Za część artystyczną odpowiada Gromee wraz z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. Beata Kozidrak to niekwestionowana legenda polskiej sceny muzycznej, nieustannie utrzymująca najwyższy poziom artystyczny. Drogę do kariery otworzyła jej nagroda za piosenkę "Piechotą do lata" w koncercie debiutów Festiwalu w Opolu przed czterdziestoma laty. Obok licznych nagród zespołowych Beata Kozidrak została wyróżniona statuetką Złotej Karolinki za całokształt działalności estradowej oraz "twórczy wkład w rozwój polskiej kultury".

W 2006 roku wokalistka odsłoniła swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu. We wrześniu 2016 roku ukazała się trzecia solowa płyta Beaty Kozidrak "B3". Artystka odważnie zmieniła nie tylko wizerunek, ale także styl muzyczny. Dominujące dotąd gitary zastąpiła modnymi nowoczesnymi brzmieniami szlachetnego popu. Na płycie częściej słyszymy teraz, jak bawi się głosem, kokietuje i flirtuje ze słuchaczem.

/ foto. Materiał Prasowy /

Jej żywiołem jest scena. W niebywały sposób potrafi nawiązać kontakt z publicznością i sprawia, że atmosfera każdego koncertu jest niepowtarzalna - podkreśla Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.

W tym roku zespół Bajm obchodzi 40. rocznicę istnienia, w ramach której muzycy wyruszyli w jubileuszową trasę koncertową. Mają za sobą już m.in. koncert w Krakowie, na którym gościnnie wystąpił Gromee. Spektakularne multimedialne show wzbudziło wielkie emocje i szereg pochlebnych opinii. Beata Kozidrak wraz z Gromeem raz jeszcze staną na wspólnej scenie, tym razem podczas Orchestonu, 14 grudnia w ICE Kraków Congress Centre.