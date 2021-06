Co łączy siedmiu facetów w garniturach z popularną aktorką? Dziś gorąca premiera klipu Poparzonych. Anna Mucha zagrała w najnowszym teledysku popularnego zespołu.

Poparzeni po pandemii wracają z nową piosenką. "Kochać Cię" to utwór nie tylko o miłości do muzyki, ale także o wiecznym uczuciu, które łączy każde pokolenie i płeć.

Spodobał mi się scenariusz! Ten teledysk to tak na prawdę mini etiuda aktorska - mówi nam Anna Mucha, która gra w klipie żonę członków zespołu. To było super wyzwanie, by zagrać tak wiele postaci, które łączy jedna emocja - tęsknota za bliskim, który ma marzenia i chce je realizować - dodaje Mucha.

To film o miłości. Nie tylko do muzyki. Poparzeni wszystkie zdjęcia nakręcili w romantycznym i kultowym Kazimierzu nad Wisłą. Film wyreżyserował Grzegorz Lewandowski znany z takich produkcji jak "Historia kina w Popielawach", "Na dobre i na złe" czy "Kryminalni".

Anna Mucha / Materiały prasowe





Często dostaję propozycje zagrania w klipach zespołów muzycznych, jednak z reguły odmawiam, bo to zwykle łączy się z byciem "paprotką". Poparzeni zaproponowali coś, co mnie zainteresowało. Zagrałam mormonkę, hipiskę, kurę domową i intelektualistkę. W filmie widać testosteron i równoważący go kobiecy wdzięk, siłę i pozytywną energię - mówi Anna Mucha. W teledysku nie brakuje także scen, w których śmieję się sama z siebie i ze swoich ról - dodaje aktorka.

Za dużo dziś nas dzieli. Są jednak rzeczy niezmienne, które nas łączą. To miłość i muzyka i o tym jest ten film - mówi wokalista Poparzonych Roman Osica.

