​Kanada wstrząśnięta. Izraelska armia zrównała z ziemią groby żołnierzy

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Izraelscy żołnierze zniszczyli cmentarz w dzielnicy Tuffah w Gazie, gdzie spoczywają kanadyjscy żołnierze, którzy zginęli podczas służby w siłach pokojowych ONZ po kryzysie sueskim w 1956 roku. Informację tę podał w środę kanadyjski nadawca publiczny CBC, opierając się na analizie zdjęć satelitarnych.

Kanadyjski cmentarz wojskowy z grobami 22 żołnierzy został zniszczony przez izraelską armię podczas operacji przeciwko Hamasowi.

Izrael tłumaczył działania koniecznością walki i brakiem możliwości ochrony grobów.

Rodzina opiekująca się nagrobkami musiała uciec do Egiptu.

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Cmentarz, którym zarządza Commonwealth War Graves Commission, jest miejscem spoczynku 22 kanadyjskich żołnierzy. To ostatni kanadyjscy żołnierze pochowani poza granicami kraju (później Kanada zmieniła zasady dotyczące pochówków wojskowych).

Czołgiem na cmentarz

Według CBC, izraelska armia (IDF) systematycznie niszczyła kamienie nagrobne, parkowała czołgi w pobliżu cmentarza, używała ciężkiego sprzętu do tworzenia nasypów oraz detonowała ładunki wybuchowe na terenie cmentarza. W sierpniu ubiegłego roku IDF opublikowała nagranie z operacji zniszczenia tunelu Hamasu, które miało miejsce w pobliżu cmentarza. Analiza CBC wskazuje, że chodziło właśnie o ten cmentarz.

Izraelskie siły zbrojne tłumaczą, że działania były konieczne do zniszczenia tunelu przebiegającego pod cmentarzem i odbywały się w warunkach bojowych, co uniemożliwiło ochronę grobów. Jednak niezależna grupa dziennikarzy śledczych Bellingcat informuje, że zniszczenia były kontynuowane również w kwietniu bieżącego roku, co doprowadziło do całkowitego zniszczenia części z kanadyjskimi grobami.

Rodzina Jaradeh ucieka do Egiptu

Kanadyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że pozostaje w kontakcie z lokalnymi władzami w Izraelu, jednak nie ujawniono szczegółów rozmów. Rodzina Jaradeh, która opiekowała się nagrobkami, musiała uciec do Egiptu.

Czym był kryzys sueski?

Kryzys sueski z 1956 roku, który doprowadził do obecności sił pokojowych ONZ, był wynikiem nacjonalizacji Kanału Sueskiego przez Egipt, co naruszyło interesy Wielkiej Brytanii i Francji. Izrael, w porozumieniu z tymi krajami, zaatakował Egipt, co miało stanowić pretekst do interwencji zbrojnej. W odpowiedzi, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję umożliwiającą stworzenie sił pokojowych, które miały nadzorować wycofanie wojsk.