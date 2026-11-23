Próbne ewakuacje w wybranych szkołach
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W każdym województwie zostanie wybrana jedna szkoła, w której przeprowadzona zostanie modelowa ewakuacja. Takie polecenie trafiło do wojewodów z MSWiA - dowiedział się reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
Zdj. ilustracyjne (fot. Wojtek Jargiło)
/PAP
Za wybór szkół odpowiadać będą wojewodowie w porozumieniu z wojewódzkimi kuratoriami oświaty.
Próbne ewakuacje mają być przeprowadzone
w przyszłym tygodniu, między 30 listopada a 4 grudnia.
Na miejscu jako obserwatorzy mają być dyrektorzy innych szkół i placówek oświatowych, którzy będą mogli z bliska zobaczyć, jak uczniowie i pracownicy szkoły powinni reagować na zagrożenie.
W ćwiczeniach wezmą też udział służby oraz urzędnicy odpowiedzialni za ochronę ludności i obronę cywilną.
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