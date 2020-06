Karambol z udziałem pijanego kierowcy na Pradze Południe. Rano na ul. Grochowskiej zderzyło się pięć samochodów - informuje reporter RMF MAXXX Przemysław Mzyk. Z kolei w Białymstoku zderzyło się sześć aut.

Jeden z kierowców, który brał udział w karambolu miał ponad dwa promile alkoholu. Nikomu nic się nie stało.



Białystok: Sześć uszkodzonych aut i dwie osoby ranne w wypadku

Sześć samochodów zostało uszkodzonych w wypadku do którego rano doszło przy ul. 42. Pułku Piechoty w Białymstoku. Dwie ranne osoby trafiły do szpitala - poinformowała policja.



Według wstępnych ustaleń, wszystko rozpoczęło się od uderzenie busa w jadące przed nim osobowe suzuki, które z kolei zjechało na przeciwległy pas i uderzyło w mazdę. To auto zderzyło się z kolejnym, osobowa toyotą.



Następne dwa uszkodzone samochody, to skutek zjechania przez kierowcę busa z jezdni na przyuliczny parking. Tam jego auto uderzyło w zaparkowane pojazdy.



Osoby ranne, to kobiety kierujące toyotą i mazdą. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi.









