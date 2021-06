Nietypowy incydent w warszawskim metrze. Do tunelu na stacji Wilanowska weszli dwaj mężczyźni. Policjanci ustalają teraz tożsamość śmiałków. Po tymczasowych utrudnieniach pociągi kursują zgodnie z rozkładem.

Zdjęcie ilustracyjne / Tomasz Gzell / PAP

Dwaj mężczyźni weszli do tunelu na stacji Wilanowska i pobiegli wzdłuż torów w stronę metra Ursynów. Zgłoszenie w tej sprawie trafiło do policji ok. godz. 14.20. Z pierwszych ustaleń wynika, że dwaj mężczyźni weszli na tory na stacji metro Wilanowska. Pobiegli w kierunku metra Ursynów, potem oddalili się dalej - powiedział st. sierż. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodał, funkcjonariusze przeprowadzają czynności mające na celu ustalenie tożsamości tych osób. Przez pewien czas nie kursowało metro na trasie Kabaty-Pole Mokotowskie, natomiast ruch został przywrócony przed godz. 16 - dodał Markiewicz.