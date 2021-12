W poniedziałek przed godziną 10 doszło do zderzenia dwóch autokarów na trasie S17 na Mazowszu na wysokości Otwocka. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Według wstępnych informacji strażaków, około 10 osób jest poszkodowanych. Są wśród nich dzieci, które jechały jednym z autokarów. Na szczęście żadne z nich nie trafiło do szpitala - informują strażacy.



Do wypadku doszło na S17 w miejscowości Rudka (woj. mazowieckie, pow. otwocki) na odcinku Warszawa - Lublin. Przed godziną 10 zablokowana była jezdnia S17 na Mazowszu w kierunku Lublina. Utrudnienia - jak przekazały nam służby - mają potrwać co najmniej do godziny 12. Możecie je ominąć, zjeżdżając z głównej trasy i jadąc przez miejscowości Celestynów i Kołbiel.

"W zdarzeniu uczestniczyły dwa autobusy. W jednym był tylko kierowca, w drugim kierowca i 27 pasażerów" - informują strażacy. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że autobus marki Mercedes, w którym na wycieczkę szkolną jechały dzieci z klas 4-6, najechał na autokar marki Setra" - dodała mł. asp. Paulina Harabin. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Osoby poszkodowane zostały przebadane na miejscu. Na tę chwilę nie wymagają hospitalizacji - zaznaczają funkcjonariusze.