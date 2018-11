​Dreamliner LOT-u, który zepsuł się w Pekinie, został już naprawiony. Oczekujący na rejs pasażerowie wkrótce wylecą do Polski. Przylot do Warszawy jest przewidywany przed godziną 22. Przewoźnik przeprasza pasażerów za utrudnienia. Informację o problemach otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Awaria Dreamlinera LOT-u. W Pekinie na rejs czeka 200 pasażerów / Paweł Balinowski / RMF FM

Mechanicy, którzy zajmują się uszkodzoną maszyną należącą do polskiego przewoźnika przez kilka godzin czekali na części. Naprawa została już usunięta.

Dobra wiadomość jest taka, że samolot jest już w trakcie tankowania i przewidujemy, że o godz. 13 czasu polskiego powinien wystartować z powrotem do Warszawy - powiedział PAP Konrad Majszyk z biura prasowego LOT. Samolot powinien przylecieć na lotnisko Chopina przed godz. 22. Planowo miał być w Warszawie w poniedziałek około godz. 11:40.

Doszło do usterki technicznej naszego Dreamlinera 787. Po wylądowaniu (w Pekinie) stwierdzono wyciek płynu hydraulicznego. Konieczna była wymiana jednej z pomp hydraulicznych, to już się stało - poinformował Majszyk.

Majszyk nie podał, która z pomp uległa usterce. Musieliśmy tę cześć wymienić, żeby samolot w 100 proc. bezpiecznie powrócił do Warszawy - podkreślił Majszyk. To nie jest problem z silnikami, to mniejsza usterka - ocenił.

Jak wyjaśnił, została ona stwierdzona już po wylądowaniu w Pekinie podczas przeglądu samolotu. To są procedury. Nie można puścić samolotu, jeśli coś nie będzie właściwie działało - dodał.

Te kilka godzin opóźnienia, jakie się pojawiły, wynikają nie z problemów z obsługą techniczną, tylko z tego, że usterkę trzeba było namierzyć, naprawić, a potem samolot sprawdzić i wydać zgodę na ponowny start - wyjaśnił Majszyk.

Przepraszamy pasażerów za utrudnienia spowodowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lotu- podkreśliło biuro prasowe LOT-u.





