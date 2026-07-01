RMF24

W środę późnym wieczorem Kijów znalazł się pod rosyjskim atakiem powietrznym. Ukraińskie systemy obrony zdołały zestrzelić nadlatujące drony, jednak ich szczątki spadły w różnych częściach miasta, powodując pożar w centrum stolicy.

Jak poinformował Tymur Tkaczenko, szef administracji wojskowej Kijowa, szczątki zestrzelonych dronów spadły zarówno w śródmiejskiej dzielnicy Szewczenskyi, jak i na północno-wschodnich przedmieściach miasta. W wyniku ataku w centrum Kijowa doszło do pożaru dachu jednego z budynków, który obecnie jest gaszony przez strażaków.

Według relacji władz, doszło także do pożaru w jednym z hoteli w tej samej okolicy. Na miejscu pracują służby ratunkowe.

Tkaczenko ostrzegł, że drony mogą nadlatywać na Kijów z różnych kierunków, a zagrożenie kolejnymi falami ataków utrzymuje się. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów alarmowych.

W związku z zagrożeniem, sieć stacji paliw WOG ogłosiła zamknięcie wszystkich swoich punktów w Kijowie i obwodzie kijowskim od godz. 23:00 1 lipca do 7:00 2 lipca, by zapewnić bezpieczeństwo personelu i klientów.

Siły Powietrzne Ukrainy informują, że rosyjskie drony zmierzają w kierunku wielu miast, m.in. Mikołajowa, Krzywego Rogu, Połtawy, Charkowa oraz obwodu kijowskiego. Kanały monitorujące w Telegramie donoszą o próbach ataków na Kijów i region przez różne typy dronów bojowych.

Zełenski: Rosja szykuje zmasowany atak

W środę prezydent Zełenski poinformował, że ukraiński wywiad posiada informacje o przygotowaniach Rosji do kolejnego masowego ataku. Dzisiaj pojawiły się bardzo niepokojące informacje o kolejnych przygotowaniach do rosyjskiego zmasowanego ataku. Mamy dane wywiadowcze – przekazał Zełenski w komunikatorze Telegram podczas wizyty w Dublinie. Prezydent zapowiedział szybki powrót do kraju i wydał odpowiednie polecenia wojsku oraz służbom specjalnym.

Zełenski zaapelował do obywateli o zachowanie czujności, reagowanie na sygnały alarmu powietrznego i korzystanie ze schronów. Wiemy, że Putin od pewnego czasu przygotowywał ten zmasowany atak na Ukrainę. Tej nocy istnieje właśnie takie zagrożenie – podkreślił prezydent.