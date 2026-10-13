Zełenski: Partnerzy nie uprzedzili nas o balistycznym ataku na Kijów

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„Doszło do szczególnie podłego ataku na Kijów - pięć rakiet balistycznych trafiło w infrastrukturę cywilną. Niestety, nie otrzymaliśmy od naszych partnerów żadnego ostrzeżenia wstępnego o tym uderzeniu. Wywiad na temat rosyjskich wystrzeleń rakiet balistycznych pomaga ratować życie i jest to jedno z najważniejszych zagadnień” - poinformował Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent USA Donald Trump zarzucił Zełenskiemu, że ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie ropy „przysparzają problemów całemu światu”. Ukraińskie media, m.in. „The Kyiv Independent”, nieoficjalnie podały, że Waszyngton miał zagrozić Kijowowi odcięciem od danych wywiadowczych.

Głównym dostawcą danych wywiadowczych dla Ukrainy dotyczących Rosji są Stany Zjednoczone: amerykański wywiad wojskowy i rozpoznanie satelitarne.

USA przekazują m.in. informacje z satelitów, samolotów rozpoznawczych, nasłuchu elektronicznego oraz dane o rozmieszczeniu i ruchach rosyjskich wojsk. Istotnego wsparcia udziela też Wielka Brytania, a także inni sojusznicy z NATO, lecz to amerykańskie zdolności rozpoznawcze są kluczowe.

Już wczoraj „Financial Times” napisał, że Waszyngton miał grozić wstrzymaniem wymiany danych wywiadowczych z Ukrainą, jeśli Kijów nie zaprzestanie ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Ukraińskie Siły Powietrzne również wczoraj przekazały, że nie otrzymały wcześniej informacji o odpaleniu rakiet balistycznych podczas wieczornego ataku na Kijów 12 października. Cele zostały przez Ukraińców wykryte dopiero w trakcie nalotu. Wcześniej prezydent Donald Trump krytykował ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę paliwową. Co więcej powiedział, że „Putin chce pokoju bardziej niż Zełenski”.

Prezydent Ukrainy o potężnym ataku na cywilów w Kijowie: Nie zostaliśmy uprzedzeni

Od wczorajszego wieczora do chwili obecnej Rosjanie zaatakowali Ukrainę ponad setką różnych rodzajów broni - dronami odrzutowymi, amunicją krążącą oraz rakietami balistycznymi. Znaczna część tych środków ataku została zestrzelona. Ale niestety, nie wszystkie - napisał w najnowszym komunikacie Wołodymyr Zełenski.

Poinformował, że w ostatnich godzinach w wyniku ataku na blok mieszkalny w Charkowie 41 osób zostało rannych, a trzy osoby zginęły. Tej nocy i nad ranem Rosja uderzała dronami odrzutowymi i pociskami balistycznymi również w Kijów i Lwów. W stolicy, gdzie dron trafił w wieżowiec, zginęły co najmniej dwie osoby, a dziewięć zostało rannych. Celem Putina był też obwód chmielnicki w zachodniej części Ukrainy, na historycznym Podolu i częściowo Wołyniu. Dziś 14 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Równe na zachodzie Ukrainy. Uszkodzono placówkę edukacyjną - poinformował szef władz obwodowych Ołeksandr Kowal. Równe leży około 200 km od granicy z Polską.

Niestety, nie otrzymaliśmy od naszych partnerów żadnego ostrzeżenia wstępnego o tym uderzeniu (w Kijowie - przyp. red.). Wywiad na temat rosyjskich wystrzeleń rakiet balistycznych pomaga ratować życie i jest to jedno z najważniejszych zagadnień. Właśnie to pomaga zapobiegać śmierci ludzi - gdy mamy ostrzeżenie wstępne o rakietach balistycznych (...) - napisał Zełenski.

Kijów, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Kijów, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Kijów, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Porozumienie USA-Rosja wpłynie na rynek paliw? "Nie przeceniałbym tego" Czas: 10:01

Kwestia rosyjskiego diesla

Według Trumpa ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę paliwową mają prowadzić do niedoborów diesla i wzrostu cen na świecie - również w USA. CNN odnotowuje, że Trump przedstawił te uderzenia jako problem uderzający nie tylko w Rosję, ale i w amerykańskich rolników i hodowców.

Donald Trump nie wspomniał jednak o tym, że głównym powodem wzrostu cen paliw na świecie były ataki USA i Izraela na Iran rozpoczęte 28 lutego, przez które wzrosło zagrożenie dla transportu przez cieśninę Ormuz. To kluczowy szlak, którym w normalnych warunkach płynie ok. jedna czwarta światowego morskiego handlu ropą i produktami naftowymi oraz znaczna część LNG. Jak wielokrotnie podawały m.in. BBC, „Financial Times” czy Politico, wojna na Bliskim Wschodzie uderzyła w światową cenę ropy, koszty transportu, ubezpieczenia i kurs walutowy.

W niedzielę Donald Trump ogłosił „rozejm energetyczny”. Ukraina o tym nie wiedziała, a Rosja...?

W niedzielę po południu prezydent USA Donald Trump we wpisie na swoim serwisie Truth Social przekazał, że Ukraina i Rosja miały się zgodzić na „rozejm energetyczny”, a porozumienie ma obowiązywać natychmiast. Nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących warunków tego rozejmu. „Obie strony się zgodziły. Nie łamcie go!” - napisał Trump. To, co opublikował chwilę później prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, nie wskazywało jednak, żeby jakimkolwiek rozejmie wiedział. Niedługo później Rosja uderzyła w elektrownię EC-5 w Charkowie - drugą pod względem mocy elektrociepłownię w Ukrainie, która odpowiada za dostarczanie prądu i ciepła dla około 23 proc. mieszkańców Charkowa i okolicznych rejonów.

Zełenski: Rosja nie posłuchała prezydenta USA

W dzisiejszym komunikacie prezydent Ukrainy wrócił do kwestii ogłoszonego przez Trumpa rozejmu energetycznego.

Ukraina nie przeprowadzała ataków na rosyjskie rafinerie naftowe ani na sektor energetyczny w ogóle przez dwa dni od ogłoszenia przez prezydenta USA zawieszenia broni energetycznego. Ale Rosja nie posłuchała prezydenta USA. W tym czasie Rosjanie zaatakowali zarówno nasze obiekty energetyczne, jak i naszą infrastrukturę krytyczną, wysyłając absolutnie jasne sygnały, że nie mają zamiaru powstrzymywać się od uderzeń na Ukrainę. 19 regionów naszego kraju znalazło się pod atakiem w ciągu zaledwie tych dwóch dni. Nasze stanowisko pozostaje niezmienne: Ukraina jest gotowa na wzajemne kroki w kierunku deeskalacji, a potrzebna jest skuteczna presja na Rosję, aby deeskalacja stała się faktem. Wojny kończą się, gdy agresor zdaje sobie sprawę, że nie może przedłużać wojny - napisał Wołodymyr Zełenski.