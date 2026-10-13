Zełenski: Partnerzy nie uprzedzili nas o balistycznym ataku na Kijów

Głównym dostawcą danych wywiadowczych dla Ukrainy dotyczących Rosji są Stany Zjednoczone: amerykański wywiad wojskowy i rozpoznanie satelitarne.
USA przekazują m.in. informacje z satelitów, samolotów rozpoznawczych, nasłuchu elektronicznego oraz dane o rozmieszczeniu i ruchach rosyjskich wojsk. Istotnego wsparcia udziela też Wielka Brytania, a także inni sojusznicy z NATO, lecz to amerykańskie zdolności rozpoznawcze są kluczowe.
Już wczoraj „Financial Times” napisał, że Waszyngton miał grozić wstrzymaniem wymiany danych wywiadowczych z Ukrainą, jeśli Kijów nie zaprzestanie ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Ukraińskie Siły Powietrzne również wczoraj przekazały, że nie otrzymały wcześniej informacji o odpaleniu rakiet balistycznych podczas wieczornego ataku na Kijów 12 października. Cele zostały przez Ukraińców wykryte dopiero w trakcie nalotu. Wcześniej prezydent Donald Trump krytykował ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę paliwową. Co więcej powiedział, że „Putin chce pokoju bardziej niż Zełenski”.
Prezydent Ukrainy o potężnym ataku na cywilów w Kijowie: Nie zostaliśmy uprzedzeni
Od wczorajszego wieczora do chwili obecnej Rosjanie zaatakowali Ukrainę ponad setką różnych rodzajów broni - dronami odrzutowymi, amunicją krążącą oraz rakietami balistycznymi. Znaczna część tych środków ataku została zestrzelona. Ale niestety, nie wszystkie - napisał w najnowszym komunikacie Wołodymyr Zełenski.
Poinformował, że w ostatnich godzinach w wyniku ataku na blok mieszkalny w Charkowie 41 osób zostało rannych, a trzy osoby zginęły. Tej nocy i nad ranem Rosja uderzała dronami odrzutowymi i pociskami balistycznymi również w Kijów i Lwów. W stolicy, gdzie dron trafił w wieżowiec, zginęły co najmniej dwie osoby, a dziewięć zostało rannych. Celem Putina był też obwód chmielnicki w zachodniej części Ukrainy, na historycznym Podolu i częściowo Wołyniu. Dziś 14 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Równe na zachodzie Ukrainy. Uszkodzono placówkę edukacyjną - poinformował szef władz obwodowych Ołeksandr Kowal. Równe leży około 200 km od granicy z Polską.
Niestety, nie otrzymaliśmy od naszych partnerów żadnego ostrzeżenia wstępnego o tym uderzeniu (w Kijowie - przyp. red.). Wywiad na temat rosyjskich wystrzeleń rakiet balistycznych pomaga ratować życie i jest to jedno z najważniejszych zagadnień. Właśnie to pomaga zapobiegać śmierci ludzi - gdy mamy ostrzeżenie wstępne o rakietach balistycznych (...) - napisał Zełenski.
Kwestia rosyjskiego diesla
Według Trumpa ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę paliwową mają prowadzić do niedoborów diesla i wzrostu cen na świecie - również w USA. CNN odnotowuje, że Trump przedstawił te uderzenia jako problem uderzający nie tylko w Rosję, ale i w amerykańskich rolników i hodowców.
Donald Trump nie wspomniał jednak o tym, że głównym powodem wzrostu cen paliw na świecie były ataki USA i Izraela na Iran rozpoczęte 28 lutego, przez które wzrosło zagrożenie dla transportu przez cieśninę Ormuz. To kluczowy szlak, którym w normalnych warunkach płynie ok. jedna czwarta światowego morskiego handlu ropą i produktami naftowymi oraz znaczna część LNG. Jak wielokrotnie podawały m.in. BBC, „Financial Times” czy Politico, wojna na Bliskim Wschodzie uderzyła w światową cenę ropy, koszty transportu, ubezpieczenia i kurs walutowy.
W niedzielę Donald Trump ogłosił „rozejm energetyczny”. Ukraina o tym nie wiedziała, a Rosja...?
W niedzielę po południu prezydent USA Donald Trump we wpisie na swoim serwisie Truth Social przekazał, że Ukraina i Rosja miały się zgodzić na „rozejm energetyczny”, a porozumienie ma obowiązywać natychmiast. Nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących warunków tego rozejmu. „Obie strony się zgodziły. Nie łamcie go!” - napisał Trump. To, co opublikował chwilę później prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, nie wskazywało jednak, żeby jakimkolwiek rozejmie wiedział. Niedługo później Rosja uderzyła w elektrownię EC-5 w Charkowie - drugą pod względem mocy elektrociepłownię w Ukrainie, która odpowiada za dostarczanie prądu i ciepła dla około 23 proc. mieszkańców Charkowa i okolicznych rejonów.
Zełenski: Rosja nie posłuchała prezydenta USA
W dzisiejszym komunikacie prezydent Ukrainy wrócił do kwestii ogłoszonego przez Trumpa rozejmu energetycznego.
Ukraina nie przeprowadzała ataków na rosyjskie rafinerie naftowe ani na sektor energetyczny w ogóle przez dwa dni od ogłoszenia przez prezydenta USA zawieszenia broni energetycznego. Ale Rosja nie posłuchała prezydenta USA. W tym czasie Rosjanie zaatakowali zarówno nasze obiekty energetyczne, jak i naszą infrastrukturę krytyczną, wysyłając absolutnie jasne sygnały, że nie mają zamiaru powstrzymywać się od uderzeń na Ukrainę. 19 regionów naszego kraju znalazło się pod atakiem w ciągu zaledwie tych dwóch dni. Nasze stanowisko pozostaje niezmienne: Ukraina jest gotowa na wzajemne kroki w kierunku deeskalacji, a potrzebna jest skuteczna presja na Rosję, aby deeskalacja stała się faktem. Wojny kończą się, gdy agresor zdaje sobie sprawę, że nie może przedłużać wojny - napisał Wołodymyr Zełenski.