W rozmowie z BBC, przeprowadzonej w kijowskim biurze prezydenta, Wołodymyr Zełenski nie przebierał w słowach. Ukraiński przywódca podkreślił, że opóźnienia w dostawach amerykańskich pocisków antybalistycznych Patriot mają tragiczne konsekwencje dla jego kraju. Niedobór tych rakiet oznacza utratę wielu ludzkich żyć – mówił Zełenski, wyrażając żal, że Stany Zjednoczone koncentrują się obecnie na Bliskim Wschodzie, a nie na wsparciu Ukrainy.
Prezydent przyznał, że ukraińska armia jest w stanie zniszczyć około 70 procent najszybszych rosyjskich dronów, a wskaźnik ten stale się poprawia. Jednak bez odpowiednich systemów obrony przeciwrakietowej sytuacja pozostaje dramatyczna.
Krytyka wobec USA i kontrowersje wokół Trumpa
Zełenski nie szczędził słów krytyki wobec amerykańskiej administracji. Zarzucił Stanom Zjednoczonym, że podczas rozmów pokojowych nie wywierają wystarczającej presji na Rosję. Jeśli ktoś stara się zachować neutralność wobec agresora, oznacza to, że wspiera zarówno ofiary, jak i samego agresora. To niewłaściwe – podkreślił.
Prezydent Ukrainy odniósł się także do głośnego zdjęcia Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, które prezydent USA opublikował w mediach społecznościowych, nazywając rosyjskiego przywódcę „przyjacielem”. To bardzo dziwne. Putin jest agresorem i mordercą, nie może być przyjacielem. To tak, jakby robić sobie zdjęcie z Hitlerem w czasie II wojny światowej – ocenił Zełenski.
Rozmowy pokojowe bez przełomu
Zełenski skomentował także ostatnią rundę rozmów pokojowych, które odbyły się na początku listopada w Abu Zabi. Jego zdaniem nie przyniosły one wyraźnego postępu, a Kreml konsekwentnie sprzeciwia się udziałowi przedstawicieli państw europejskich w kolejnych negocjacjach. Prezydent Ukrainy zaapelował do USA o potwierdzenie swojej pozycji jako światowego lidera, cieszącego się „władzą i szacunkiem”.
Zima pełna wyzwań
Ukraiński prezydent nie ukrywa, że kraj przygotowuje się na kolejną trudną zimę. Ostatnie rosyjskie ataki na Kijów doprowadziły do przerw w dostawach prądu, zamknięcia wielu firm i wyjazdu części mieszkańców. Rosja oczywiście chce, żebyśmy uciekli, ale my będziemy bronić naszej stolicy wszelkimi sposobami. Bez stolicy nie ma państwa – zapewnił Zełenski.
Zełenski zwrócił także uwagę na ograniczenia w działaniu systemów Starlink i Starshield na terenie Ukrainy. Technicznie to decyzja SpaceX, politycznie – nie wiem, naprawdę. To przypomina ping ponga – powiedział, wskazując na trudności w uzyskaniu jasnych odpowiedzi ze strony dostawców technologii.