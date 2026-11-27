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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla BBC nie krył rozczarowania postawą Stanów Zjednoczonych. Zarzucił Amerykanom opieszałość w dostawach pocisków antybalistycznych oraz brak wystarczającej presji na Rosję podczas rozmów pokojowych. Zełenski odniósł się także do kontrowersyjnych gestów prezydenta Donalda Trumpa wobec Władimira Putina i nazywania go swoim przyjacielem. „Dodał, że to tak, jakby robić sobie zdjęcie z Adolfem Hitlerem w czasie II wojny światowej” – powiedział.

W rozmowie z BBC, przeprowadzonej w kijowskim biurze prezydenta, Wołodymyr Zełenski nie przebierał w słowach. Ukraiński przywódca podkreślił, że opóźnienia w dostawach amerykańskich pocisków antybalistycznych Patriot mają tragiczne konsekwencje dla jego kraju. Niedobór tych rakiet oznacza utratę wielu ludzkich żyć – mówił Zełenski, wyrażając żal, że Stany Zjednoczone koncentrują się obecnie na Bliskim Wschodzie, a nie na wsparciu Ukrainy.

Ambasador Bodnar: Polska zwróciła się do NATO ws. zestrzeliwania rakiet nad Ukrainą Czy czeka nas nowa fala uchodźców z Ukrainy? Czy Ukraina jest gotowa zestrzeliwać rosyjskie rakiety lecące w stronę Polski? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wasyla Bodnara, ambasadora Ukrainy w Polsce. Zapraszamy!

Prezydent przyznał, że ukraińska armia jest w stanie zniszczyć około 70 procent najszybszych rosyjskich dronów, a wskaźnik ten stale się poprawia. Jednak bez odpowiednich systemów obrony przeciwrakietowej sytuacja pozostaje dramatyczna.

Krytyka wobec USA i kontrowersje wokół Trumpa

Zełenski nie szczędził słów krytyki wobec amerykańskiej administracji. Zarzucił Stanom Zjednoczonym, że podczas rozmów pokojowych nie wywierają wystarczającej presji na Rosję. Jeśli ktoś stara się zachować neutralność wobec agresora, oznacza to, że wspiera zarówno ofiary, jak i samego agresora. To niewłaściwe – podkreślił.

Prezydent Ukrainy odniósł się także do głośnego zdjęcia Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, które prezydent USA opublikował w mediach społecznościowych, nazywając rosyjskiego przywódcę „przyjacielem”. To bardzo dziwne. Putin jest agresorem i mordercą, nie może być przyjacielem. To tak, jakby robić sobie zdjęcie z Hitlerem w czasie II wojny światowej – ocenił Zełenski.

Rozmowy pokojowe bez przełomu

Zełenski skomentował także ostatnią rundę rozmów pokojowych, które odbyły się na początku listopada w Abu Zabi. Jego zdaniem nie przyniosły one wyraźnego postępu, a Kreml konsekwentnie sprzeciwia się udziałowi przedstawicieli państw europejskich w kolejnych negocjacjach. Prezydent Ukrainy zaapelował do USA o potwierdzenie swojej pozycji jako światowego lidera, cieszącego się „władzą i szacunkiem”.

Zima pełna wyzwań

Ukraiński prezydent nie ukrywa, że kraj przygotowuje się na kolejną trudną zimę. Ostatnie rosyjskie ataki na Kijów doprowadziły do przerw w dostawach prądu, zamknięcia wielu firm i wyjazdu części mieszkańców. Rosja oczywiście chce, żebyśmy uciekli, ale my będziemy bronić naszej stolicy wszelkimi sposobami. Bez stolicy nie ma państwa – zapewnił Zełenski.

Zełenski zwrócił także uwagę na ograniczenia w działaniu systemów Starlink i Starshield na terenie Ukrainy. Technicznie to decyzja SpaceX, politycznie – nie wiem, naprawdę. To przypomina ping ponga – powiedział, wskazując na trudności w uzyskaniu jasnych odpowiedzi ze strony dostawców technologii.