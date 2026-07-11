Zdrowy jak Trump? Prezydent poprosił o kolejny test funkcji poznawczych

RMF24

Prezydent USA Donald Trump poinformował w sobotę, że „przeszedł perfekcyjnie” badania lekarskie, a teraz chce kolejnych badań funkcji poznawczych. Dr Sean Barbabella niedawno stwierdził, że prezydent Trump „pozostaje w doskonałym zdrowiu”, doświadcza tylko „lekkiego obrzęku podudzi” oraz ma „łagodne” siniaki na dłoniach. Zakończone badania Trump wykorzystał jako pretekst do ataku na dziennikarkę, która napisała o nim książkę.

Donald Trump napisał w swoim serwisie społecznościowym Truth Social, że „właśnie przeszedł perfekcyjne badanie lekarskie w Walter Reed”. Przekazał też, że poprosił o kolejny test funkcji poznawczych.

„Jestem jedynym prezydentem, który zrobił to trzy razy, i wszystkie zaliczyłem celująco - odpowiedziałem poprawnie na każde pytanie” - pochwalił się 80-letni Trump.

Stwierdził, że niewiele osób w Waszyngtonie mogłoby uzyskać podobny wynik.

Dobra sprawność serca, płuc, układu nerwowego

Po raz ostatni Biały Dom informował o badaniach Trumpa w szpitalu Walter Reed w maju. Lekarz Trumpa zapewnił, że prezydent cieszy się doskonałym zdrowiem i jest w pełni zdolny do wykonywania wszystkich obowiązków naczelnego dowódcy oraz głowy państwa.

„Prezydent Trump pozostaje w doskonałym zdrowiu, wykazując dobrą sprawność serca, płuc, układu nerwowego oraz ogólną sprawność fizyczną” – ocenił dr Sean Barbabella po badaniach.

Dodał, że Trump doświadcza „lekkiego obrzęku podudzi” oraz ma „łagodne” siniaki na dłoniach. Lekarz stwierdził, że kompleksowe badanie neurologiczne, w tym badania przesiewowe w kierunku depresji i zaburzeń lękowych, wykazało „prawidłowy stan psychiczny”.

Trump zaatakował dziennikarkę

Do stanu swojego zdrowia Trump odniósł się we wpisie, w którym zaatakował dziennikarkę gazety „New York Times” Maggie Haberman. Jak ocenił, korespondentka, która zajmuje się Białym Domem, przedstawia go „w fałszywy sposób”.

Jej książka to żart! W 90 proc. to fake news. Utrzymuje się dzięki swojemu nierzetelnemu dziennikarstwu i zapłaci za to, gdy nasz wielomiliardowy pozew przeciwko podupadającemu „New York Timesowi” trafi do sądu, co nie powinno potrwać długo - napisał prezydent USA.

Zaapelował też, by nie kupować książki Hagerman i nazwał publikację „gniotem”.

Chodzi o nową książkę autorstwa Haberman i Jonathana Swana „Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump” („Zmiana reżimu. Wewnątrz imperialnej prezydentury Donalda Trumpa”).

Haberman powiedziała w sobotę w telewizji MS NOW, że stan zdrowia Trumpa jest w administracji owiany tajemnicą, znacznie bardziej niż niemal jakakolwiek inna kwestia.

Widzimy to samo, co wszyscy: ma 80 lat i ewidentnie nie mówi już z taką jasnością jak 30, 20 czy nawet 10 lat temu. To zresztą typowe dla osób w wieku osiemdziesięciu lat. To całkowicie zrozumiałe - dodała Haberman.

Jonathan Swan podkreślił z kolei, że sposób myślenia Trumpa w tej kadencji bardzo różni się od pierwszej prezydentury.

W pierwszej kadencji bardzo reagował na politykę krajową. Jeśli zmieniały się sondaże, często zmieniał kurs. Tym razem kieruje się tym, co według niego może sprawić, że stanie się wielką postacią w historii (…). I bardzo się to uwidoczniło, gdy wręczył Maggie i mnie (...) dokument, który porównywał jego władzę, w korzystnym dla niego świetle, do takich osób jak Mao, Stalin, Adolf Hitler, Napoleon i inni. Nie w sensie moralnym, lecz wyłącznie pod względem surowej siły i zakresu władzy - powiedział dziennikarz.

Zaczęliśmy dostrzegać, że jego celem w drugiej kadencji jest podejmowanie dużego ryzyka na arenie międzynarodowej, aby próbować przekształcić świat. Widać to w Wenezueli, widać to w Iranie, być może zobaczymy to także na Kubie. (...) Ale widać to również w sposobie, w jaki nadaje różnym miejscom i obiektom swoje własne imię, budując w pewnym sensie pomniki samego siebie - podkreślił Swan.

Trump na wojennej ścieżce z „New York Timesem”

„New York Times” podał w sobotę, że departament sprawiedliwości wezwał kilku dziennikarzy gazety do złożenia zeznań przed federalną wielką ławą przysięgłych po ich publikacji na temat kwestii bezpieczeństwa związanych z nowym samolotem Air Force One przekazanym Trumpowi przez Katar.