Zdemolowali drzwi liceum i podłożyli ogień. Potem zaatakowali strażaków

RMF24

Nie widać końca masowych protestów licealistów we Francji. W poniedziałek zaatakowali m.in. liceum Vauquelin na południowym wschodzie Paryża. Do różnego rodzaju akcji doszło już w kilkuset szkołach w kraju.

Atak na paryskie liceum

Liceum w Paryżu atakowała zamaskowana grupa, która rozbiegła się po pierwszym ataku, ale potem wróciła. Sprawcy uderzali w drzwi wejściowe, rozbijając szkło, po czym podłożyli ogień przy wejściu. Płomienie najpierw ugasili pracownicy, jeszcze przed przybyciem strażaków. Później straż pożarna została zaatakowana przy użyciu moździerzy pirotechnicznych.

Około 100 uczniów ewakuowano z budynku. Dyrektorka szkoły Carole Zerbib wyjaśniła, że sprawcami ataków była grupa kilkunastu młodych ludzi, ubranych na czarno i zamaskowanych. Jej zdaniem była to grupa bardzo dobrze zorganizowana, a atak był przygotowany.

Do blokad doszło w Paryżu na uczelniach wyższych: w Akademii Sztuk Pięknych i na jednym z wydziałów uczelni medycznej.

Protesty w wielu miastach

Jednocześnie w miastach poza Paryżem poniedziałkowe protesty w liceach oceniane są przed południem jako spokojniejsze niż w miniony piątek.

W departamencie Rodanu, którego głównym miastem jest Lyon (trzecie do wielkości miasto Francji) policja poinformowała o „izolowanych” incydentach w 12 liceach. W Rennes i Bordeaux wznowiono lekcje w kilku szkołach, które pod koniec tygodnia były zamknięte.

Ministerstwo edukacji podało, że łącznie w 413 placówkach doszło rano do różnego rodzaju akcji bądź zakłóceń. Jest to mniej niż w zeszłym tygodniu: w piątek rano takich placówek było ponad 500, a w czwartek - ponad 600.

Protesty uczniów we Francji wymykają się spod kontroli. Nasilają się akty przemocy W liceach we Francji, gdzie trwają protesty uczniów, liczba incydentów i blokad szkół wzrosła w czwartek do 900 - podały media, powołując się na źródło w siłach bezpieczeństwa. Władze oceniają, że nasilają się akty przemocy.

„To nie jest ruch chuliganów”

Były prezes francuskiego Trybunału Obrachunkowego Pierre Moscovici, który wypowiedział się w poniedziałek w radiu Franceinfo na temat protestów, przekonywał, że żądania licealistów są uprawnione.

To nie jest ruch chuliganów, to są młodzi ludzie, którzy zauważają złe warunki nauczania, uciążliwe godziny, klasy, które są zniszczone i nie mają nauczycieli - przekonywał Moscovici. Przyznał zarazem, że dochodzi do zamieszek przeciwko siłom porządku publicznego, co jest „nie do zaakceptowania”.

Bunt młodzieży we Francji. Dziesiątki rannych po masowych protestach uczniów W całej Francji trwają protesty w liceach. Ponad 70 osób zostało rannych, a uczniowie i nauczyciele domagają się zmian w systemie edukacji.

Czego domagają się uczniowie?

Protesty licealistów zaczęły się w drugiej połowie września od wystąpień w regionie paryskim. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasie, przeciążenie nauczycieli.

Chodzi szczególnie o szkoły w biedniejszych dzielnicach, w których widoczna jest nierówność na tle innych szkół. Protesty przybrały poważniejszą skalę w minionym tygodniu, gdy pojawiły się akty przemocy i starcia z policją.