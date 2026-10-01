Protesty uczniów we Francji wymykają się spod kontroli. Nasilają się akty przemocy

RMF24

W liceach we Francji, gdzie trwają protesty uczniów, liczba incydentów i blokad szkół wzrosła w czwartek do 900 - podały media, powołując się na źródło w siłach bezpieczeństwa. Władze oceniają, że nasilają się akty przemocy.

Źródło powiedziało agencji AFP, że do różnego rodzaju akcji w liceach doszło we wszystkich departamentach kraju i we wszystkich wielkich miastach. Podkreślono, że nastąpiło wzmożenie zjawiska. Według tego źródła w protestach zachodzi także „zmiana narracji”, która jest teraz „bardziej radykalna”.

W czwartek szczególnie było widoczne nasilenie aktów przemocy wobec sił porządku publicznego, pracowników szkół, atakowanie straży pożarnej, autobusów i wszystkiego, co jest „państwowe” - powiedział rozmówca AFP.

Blokady liceów przerodziły się w uliczne zamieszki

W miejscach, gdzie organizuje się blokady, są zarówno licealiści, jak i młodzi ludzie zaangażowani politycznie oraz sprawcy celowo wywołujący incydenty. Policjanci są obrzucani racami, wandale niszczą i kradną, podkładają też ogień.

Również telewizja BFMTV podała - powołując się na źródło we władzach - że ich zdaniem jest to już kwestia nie blokad liceów, ale „zamieszek ulicznych”. Rozmówca BFMTV był uczestnikiem narady grupy antykryzysowej zwołanej przez premiera Sebastiena Lecornu.

Władze reagują na protesty

Źródło BFMTV oceniło także, że blokady liceów są organizowane przez skrajnie lewicową Francję Nieujarzmioną (LFI) i jej partnerów ze skrajnej lewicy. Minister edukacji Edouard Geffray zapowiedział, że spotka się w piątek ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników szkół, a także z organizacjami uczniów i rodziców.

Minister chce, by podczas tych rozmów doszło do „konkretnych postępów” na rzecz uczniów. Władze jednak oceniają, że protesty będą kontynuowane w piątek i obawiają się, że nastąpią także w przyszłym tygodniu.