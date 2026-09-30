Bunt młodzieży we Francji. Dziesiątki rannych po masowych protestach uczniów

RMF24

W całej Francji trwają protesty w liceach. Ponad 70 osób zostało rannych, a uczniowie i nauczyciele domagają się zmian w systemie edukacji.

Od poniedziałku francuskie licea stały się areną masowych protestów. Uczniowie i pracownicy szkół wyszli na ulice, domagając się poprawy warunków nauki i pracy. Jak poinformował minister edukacji Edouard Geffray, w wyniku zamieszek rannych zostało już ponad 70 osób – wśród nich są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Blokady i próby blokad rozpoczęły się w setkach szkół na terenie całego kraju. Według najnowszych danych w środę zakłócenia odnotowano w aż 416 liceach spośród około 2400 publicznych placówek. Najbardziej napięta sytuacja panuje w Saint-Denis pod Paryżem oraz w aglomeracji Lyonu, gdzie doszło do podpalania kontenerów na śmieci i starć z policją.

Niedofinansowanie i przepełnione klasy – główne powody buntu

Protestujący podkreślają, że główną przyczyną ich niezadowolenia jest chroniczne niedofinansowanie szkół. Brakuje nauczycieli, sprzętu, a klasy są przepełnione. Uczniowie i nauczyciele zgodnie twierdzą, że obecne warunki uniemożliwiają prowadzenie efektywnej nauki i pracy.

Do protestów dołączają kolejne miasta – Rennes, Nicea, Strasburg, Grenoble i Marsylia. Organizacje uczniowskie i studenckie zapowiadają, że to dopiero początek i wzywają do dalszych akcji w najbliższych dniach.

Polityczne tło protestów i rosnące napięcie przed wyborami

Wystąpienia w liceach zbiegły się z ogólnokrajowymi strajkami pracowników sektora publicznego, które odbyły się tuż przed ogłoszeniem projektu budżetu na 2027 rok. Protesty licealistów aktywnie wspiera skrajnie lewicowa partia Francja Nieujarzmiona (LFI), której lider Jean-Luc Mélenchon cieszy się ogromnym poparciem wśród młodych wyborców – według sondaży nawet 40-45 proc. osób do 24. roku życia deklaruje poparcie dla jego kandydatury w nadchodzących wyborach prezydenckich.