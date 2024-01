Pomnik brytyjskiego odkrywcy Australii – kapitana Jamesa Cooka – zburzony w Melbourne na dzień przed świętem narodowym, celebrującym początki państwa. Kapitan Cook był Brytyjczykiem. Czy można zatem spodziewać się fali antybrytyjskich wystąpień?

Pomnik kapitana Cooka w Melbourne był już w przeszłości niszczony . W 2022 roku ktoś oblał go czerwoną farbą. / JAMES ROSS / PAP/EPA

James Cook jest dla Australijczyków ważnym, ale też skomplikowanym symbolem. W 1770 roku dotarł do wschodnich wybrzeży Australii. Prawdopodobnie nie jako pierwszy, bo przed nim byli Holendrzy, którzy parali się tam handlem. Ale brytyjski żeglarz jako pierwszy sporządził mapy Australii, a uważając się za odkrywcę tego lądu, przyłączył nowe terytorium do brytyjskiej Korony. Niedługo potem Australia zaczęła być kolonizowana przez Brytyjczyków i to w bardzo kontrowersyjny sposób.