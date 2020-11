Włoscy karabinierzy zatrzymali złodzieja relikwii krwi świętego Jana Pawła II. Do kradzieży doszło we wrześniu z katedry w Spoleto. Relikwii nie znaleziono: przypuszczalnie została sprzedana.

Zdjęcie ilustracyjne / McPHOTOs / PAP/DPA

Według karabinierów, złodziejem relikwii jest 59-letni mieszkaniec Toskanii, specjalizujący się w handlu starociami. Ich zdaniem relikwia trafiła następnie do kolekcjonera albo paserów.

Śledczy rekonstruują łańcuch kontaktów podejrzanego mężczyzny w dniach bezpośrednio po kradzieży, by ustalić, co stało się z relikwiarzem.



Ampułka z kroplą krwi papieża była przechowywana w kaplicy krzyża, do której wierni nie mogą wejść. Została podarowana przez kardynała Stanisława Dziwisza i miała być przeniesiona do nowego kościoła w Spoleto pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Jego konsekrację zapowiedziano na 22 października, dzień wspomnienia liturgicznego papieża Polaka.



Arcybiskup Spoleto Renato Boccardo na wiadomość o kradzieży wyraził we wrześniu "zaniepokojenie i smutek z powodu tego świętokradczego gestu". Hierarcha zaapelował o oddanie relikwii.



Jak ocenił, to "poważny akt", który "rani wrażliwość i pobożność wielu osób". Wyraził też nadzieję, że intencją sprawcy kradzieży nie był zysk finansowy.