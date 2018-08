​Ukraińska policja i służby graniczne zatrzymały trzy grupy nielegalnych migrantów z Azji, którzy zmierzali do Unii Europejskiej z Rosji, dokąd przybyli wcześniej jako kibice odbywających się tam na przełomie czerwca i lipca mistrzostw świata w piłce nożnej.

Zatrzymano migrantów,którzy po mundialu w Rosji próbowali dostać się do UE (zdjęcie ilustracyjne). / AA/ABACA / PAP/Abaca

Największą, 24-osobową grupę zatrzymano w środę w Kijowie. Są to obywatele Bangladeszu. Ustalono, że najpierw przybyli oni do Rosji na piłkarskie mistrzostwa świata, a następnie trafili na terytorium naszego państwa z ominięciem granicznych punktów kontrolnych. Z Ukrainy cudzoziemcy ci chcieli nielegalnie przedostać się do państw strefy Schengen ogłosiła kijowska policja.

Kolejne dwie grupy, ośmiu obywateli Bangladeszu i pięciu Wietnamczyków, zatrzymano w obwodzie charkowskim - podała Straż Graniczna Ukrainy. Oni również dotarli na Ukrainę z Rosji, gdzie byli gośćmi piłkarskich mistrzostw - poinformowano w komunikacie.

Na Ukrainie od lipca do końca sierpnia trwa akcja "Migrant" związana ze spodziewanym wzmożonym napływem nielegalnych imigrantów. Ogłaszając tę akcję, władze w Kijowie wyjaśniały, że jest ona skierowana m.in. przeciwko migrantom, którzy dotarli do Rosji jako kibice piłkarscy, by potem udać się do Europy Zachodniej.