„Przestań bełkotać i natychmiast zamknij usta”. Siostra Kim Dzong Una sama nie gryzie się w język

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Napięcie na Półwyspie Koreańskim nie słabnie. W czwartek Kim Jo Dzong, siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, ogłosiła postawienie w stan gotowości „nowych środków reagowania” oraz propagandowych głośników wzdłuż granicy z Koreą Południową. To odpowiedź na ostatnie incydenty i ostrzeżenia ze strony Korei Południowej. Siostra dyktatora nie szczędziła też ostrych słów pod adresem jednego z południowokoreańskich polityków, nazywając go żałosną i głupią osobą.

Nowe środki i groźby ze strony Pjongjangu

W oficjalnym komunikacie opublikowanym przez północnokoreańską agencję prasową KCNA, Kim Jo Dzong zapowiedziała zdecydowane działania. „Nasze nowe środki reagowania zostaną wprowadzone w stan gotowości bojowej na całej południowej granicy, a głośniki skierowane w stronę Republiki Korei będą gotowe do działania już za kilka dni” – oświadczyła.

Jak podkreśliła, umocnienie Wojskowej Linii Demarkacyjnej (MDL) ma na celu zmniejszenie ryzyka incydentów zbrojnych. Jednocześnie ostrzegła władze w Seulu: jakikolwiek „błąd wynikający z brawury” spotka się z natychmiastowym odwetem i „bezwzględną eliminacją” sił przeciwnika.

Siostra Kim Dzong Una ostrzega sąsiadów. „Nie rzucamy słów na wiatr” Sytuacja na granicy między Koreą Północną a Południową staje się coraz bardziej napięta. Kim Jo Dzong, wpływowa siostra przywódcy Kim Dzong Una, ostrzegła, że Pjongjang rozważa rozmieszczenie dodatkowych środków militarnych oraz wznowienie…

Rosnące napięcie po incydencie w Strefie Zdemilitaryzowanej

Sytuacja na granicy obu państw koreańskich zaostrzyła się we wrześniu, gdy w wyniku eksplozji miny w Strefie Zdemilitaryzowanej (DMZ) rannych zostało trzech południowokoreańskich żołnierzy.

Śledztwo przeprowadzone przez armię Korei Południowej i Dowództwo ONZ (UNC) wykazało, że ładunki podłożyli żołnierze z Północy. Pjongjang zdecydowanie odrzucił te ustalenia, określając je jako sfałszowane.

Czekali na to 12 lat. Chiny i Korea Północna oficjalnie otworzyły potężną inwestycję Chińskie i północnokoreańskie władze oficjalnie oddały dziś do użytku nowy most na rzece Jalu łączący oba kraje. Stało się to 12 lat po zakończeniu budowy. Nowa przeprawa symbolizuje dyplomatyczne zbliżenie Pekinu i Pjongjangu.

Ostra wymiana słów między politykami

Na reakcję Pjongjangu odpowiedział poseł południowokoreańskiej Partii Demokratycznej Kim Bjung Dzu, który w mediach społecznościowych zarzucił reżimowi północnokoreańskiemu „bezczelne i bezwstydne” odwracanie ról, w którym winny oskarża poszkodowanego, i zażądał przeprosin.

Kim Jo Dzong nie pozostawiła tych słów bez odpowiedzi. W swoim komunikacie stwierdziła: „Nigdy wcześniej nie spotkałam tak głupiej i żałosnej osoby i apeluję, aby przestał bełkotać i natychmiast zamknął usta”.

Korea Północna testuje nowe pociski manewrujące. Pokaz siły u wschodnich wybrzeży W środę Korea Północna przeprowadziła testy dwóch typów strategicznych pocisków manewrujących, odpalanych z okrętu podwodnego – poinformowała państwowa agencja KCNA.

Propaganda na granicy

Według południowokoreańskiej agencji Yonhap, zapowiedzi Kim Jo Dzong dotyczące rozmieszczenia „dodatkowych środków taktycznych” i uruchomienia głośników nie pojawiły się w północnokoreańskich mediach drukowanych, takich jak „Rodong Sinmun”. Eksperci, w tym prof. Jang Mu Dzin z Uniwersytetu Studiów Północnokoreańskich, wskazują, że to celowy zabieg mający zapobiec panice wśród żołnierzy i ich rodzin.

Analitycy podkreślają również, że sformułowanie o „stanie gotowości” głośników – zamiast ich natychmiastowego uruchomienia – sugeruje próbę wywarcia presji na Seul bez eskalowania konfliktu do otwartego starcia zbrojnego.

Oba państwa koreańskie formalnie pozostają w stanie wojny – konflikt z lat 1950–53 zakończył się jedynie rozejmem, a nie traktatem pokojowym.

Od początku 2024 roku Pjongjang intensywnie zaminowuje DMZ, a Kim Dzong Un oficjalnie uznał Koreę Południową za „głównego wroga” swojego państwa.

