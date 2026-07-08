Zapłacili za okno, dostali ścianę. Sąd poparł pasażerów linii lotniczych

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Amerykański sąd nie zgodził się na odrzucenie pozwu złożonego przeciwko liniom United Airlines przez pasażerów, którzy zarzucają przewoźnikowi sprzedaż miejsc określanych jako „przy oknie”, mimo że w rzeczywistości obok foteli nie było okien. O decyzji sądu poinformował portal The Independent.

Pozew obejmuje również linie Delta Air Lines. Według skarżących obaj przewoźnicy nie informowali podczas procesu rezerwacji, że część miejsc oznaczonych jako „przy oknie” w samolotach Boeing 737, Boeing 757 oraz Airbus A321 znajduje się przy ścianie kabiny pozbawionej okien. Pasażerowie musieli jednocześnie dopłacić za wybór takich miejsc.

United Airlines argumentowały przed sądem, że określenie „miejsce przy oknie” odnosi się wyłącznie do położenia fotela w kabinie i nie stanowi gwarancji możliwości wyglądania przez okno. Sąd w San Francisco nie podzielił jednak tego stanowiska i pozwolił na dalsze prowadzenie sprawy.

Przewoźnik odmówił komentarza dotyczącego toczącego się postępowania. Poinformował jednak, że w 2025 roku wprowadził zmiany w systemie rezerwacyjnym, dodając bardziej szczegółowe informacje o miejscach. Jak podkreślono, ma to ułatwić pasażerom świadomy wybór i lepiej przygotować ich na to, czego mogą się spodziewać po wybranym siedzeniu.