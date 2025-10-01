Rusza trzecia edycja Predator Games we współpracy z Media Expert! Drużyny, szykujcie się na rywalizację o nagrody i chwałę swojej szkoły. Zgłoszenia trwają - wejdź na arenę!

/ Materiały prasowe

Czym jest turniej Predator Games?

Predator Games to największy w Europie międzyszkolny turniej e-sportowy, który łączy rywalizację w popularnych grach (takich jak Counter-Strike 2, czy League of Legends) z atmosferą dobrej zabawy i współpracy zespołowej. To przestrzeń, gdzie uczniowie mogą rozwijać talenty, ćwiczyć taktykę i zdobywać doświadczenie turniejowe - a przy tym walczyć o wartościowe nagrody i prestiż dla swojej szkoły. Impreza łączy rozgrywki online z etapami finałowymi na większej scenie, wspierając grę fair-play, edukację cyfrową i promowanie e-sportu jako drogi rozwoju dla młodych graczy.

Predator Games jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

/ Materiały prasowe

Kto może wziąć udział?

Udział w Predator Games mogą wziąć uczniowie reprezentujący swoje szkoły - zarówno podstawowe, jak i ponadpodstawowe, publiczne lub niepubliczne. Drużynę może zgłosić każdy z jej członków, jednak musi to zostać potwierdzone przez wyznaczonego do tego projektu nauczyciela. Udział w turnieju jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 7 rok życia. W zależności od wybranej gry wiek ten może wynosić także 12,13 oraz 16 lat. Wszyscy niepełnoletni uczestnicy muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna. Pamiętaj, że zgłoszenia są przyjmowane do 17.10.2025 roku.

Zasady rozgrywek

Turniej Predator Games rozpoczyna się od zapisów drużyn szkolnych, po których następują rozgrywki wojewódzkie. Najlepsze zespoły awansują do play-offów ogólnopolskich, a zwycięzcy tych etapów spotykają się w wielkim finale LAN, aby wyłonić mistrza turnieju. W fazach grupowych obowiązuje system BO1 (Best of 1), natomiast w fazach pucharowych mecze rozgrywane są w systemie BO3 (Best of 3). Uczestnicy muszą przestrzegać zasad fair play, a organizatorzy zapewniają wsparcie w przypadku sporów.

/ Materiały prasowe

Sprawdź, co możesz wygrać!

Łączna wartość nagród w turnieju Predator Games wynosi aż 800 000 zł! W ramach kategorii gier Rocket League, Fortnite, CS2, LoL, TFT, Szachy sumaryczna pula nagród wynosi 545 000 zł. Zwycięskie zespoły otrzymają m.in. laptopy Predator Helios Neo 16S AI i smartwatche AM:PM (dla każdego członka drużyny). Nagrody czekają też na nauczycieli-opiekunów: dla nich przewidziano laptopy lub akcesoria gamingowe, zależnie od miejsca zajętego przez drużynę.

Kilka słów o nagrodach

Za 1 miejsce w turnieju każdy z członków drużyny otrzyma zestaw składający się z laptopa oraz smartwatcha.

Zwycięska drużyna otrzyma laptop PREDATOR Helios Neo 16S AI - potężny sprzęt stworzony z myślą o graczach i twórcach. Wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX™ 5070 Ti, ekran OLED 16" o odświeżaniu 240 Hz i procesor Intel Core Ultra 9, pozwala cieszyć się płynną rozgrywką w najnowszych tytułach i realizować nawet najbardziej wymagające projekty. To sprzęt, który sprawdzi się zarówno podczas treningów e-sportowych, jak i w szkole - przy nauce, tworzeniu prezentacji czy obróbce grafik i wideo. Dzięki niemu zwycięzcy turnieju będą mieli w rękach narzędzie, które łączy gamingową moc z praktycznym wsparciem w codziennych wyzwaniach ucznia.

Zdobywcy 2 miejsca zostaną wyposażeni w komputer MAD DOG DIAXID605-I20WR32WH - gotową maszynę, która łączy wydajność, stabilność i nowoczesne technologie. Sercem urządzenia jest procesor Intel Core i5-14400F i karta graficzna ASUS GeForce RTX™ 5060 Ti, zapewniające płynną rozgrywkę nawet w wymagających tytułach oraz komfort w codziennym użytkowaniu. Dzięki wsparciu technologii DLSS 4, Reflex i pełnemu ray tracingowi, komputer gwarantuje realistyczną grafikę i błyskawiczną reakcję w grach e-sportowych. To sprzęt, który świetnie sprawdzi się zarówno w nauce i projektach szkolnych, ale także w dynamicznych starciach online. Jest to nagroda, która daje uczniowi realną przewagę w wirtualnym świecie i solidne narzędzie do rozwoju pasji.

/ Materiały prasowe

Zajrzyj na stronę Media Expert i skompletuj zestaw gamingowy, by przygotować się na nadchodzące rozgrywki w turnieju!

Nie zwlekaj - zapisy trwają tylko do 17.10.2025!

Szczegółowe informacje dotyczące turnieju znajdziesz na stronie organizatora.