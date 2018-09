Sąd w Bańskiej Bystrzycy zdecydował w niedzielę o aresztowaniu czterech osób podejrzanych o udział w zamordowaniu w lutym dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Trzy osoby złożyły już odwołania od decyzji sądu.

Zdjęcie zamordowanego dziennikarza i jego narzeczonej / Svancara Petr / PAP/CTK

Zajmujący się najpoważniejszymi zbrodniami sąd zdecydował o aresztowaniu trzech mężczyzn, którzy w związku z morderstwem Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kusznirovej zostali zatrzymani w czwartek, oraz kobiety, którą policja zatrzymała dzień później.