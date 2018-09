​Szkolenie z zakresu ochrony osobistej przeszedł w Polsce ze Słowacji podejrzany o zabójstwo słowackiego dziennikarza Jana Kuciaka. O polskim wątku tej sprawy jako pierwszy poinformował portal Onet.pl. Tomas Sz. Uczestniczył w kursie akademii z Wrocławia.

Tomas Sz. (drugi od lewej) / Facebook

W sierpniu 2014 roku Tomas Sz. odbył szkolenie z zakresu ochrony osobistej w European Security Academy. Wrocławska akademia informuje, że w tym czasie był czynnym funkcjonariuszem słowackiej policji. Nie był notowany, co by go zdyskwalifikowało z uczestnictwa w szkoleniu.

Kurs, w którym uczestniczył dotyczy wyłączenia technik i taktyk ochronnych ważnych osób, prowadzenia samochodu czy udzielania pierwszej pomocy - informuje w oświadczeniu akademia.

Podejrzanych o morderstwo dziennikarza Jana Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kusznirovej słowacka policja zatrzymała wczoraj. Chodzi o osiem osób, w tym byłego policjanta Tomasa Sz.

Dziennikarz Jan Kuciak został zamordowany pod koniec lutego. Przygotowywane przez niego materiały dotyczyły m.in. powiązań między osobami z otoczenia ówczesnego premiera Słowacji Roberta Fico a włoską mafią. Oprócz dziennikarza zginęła także jego narzeczona Martina Kusznirova.

Zabójstwo Kuciaka i Kusznirovej wywołało w kraju kryzys polityczny i doprowadziło do rekonstrukcji rządu. Pod wpływem masowych protestów ze stanowiska zrezygnował szef rządu Fico, a jego miejsce zajął reprezentujący tę samą partię Kierunek - Socjaldemokracja (SMER-SD) Peter Pellegrini. Słowacja ma także nowego szefa policji, ministrów sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych.