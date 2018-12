"Zrobiliśmy krok do przodu w rozmowach dotyczących wzmocnienia obecności wojsk USA w Polsce" - powiedział prezydencki minister Krzysztof Szczerski, po spotkaniu z Johnem Boltonem doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego. Nie ujawnił jednak żadnych szczegółów rozmów.

Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski / Piotr Nowak / PAP

Co prawda prezydencki minister Krzysztof Szczerski zaczął optymistycznie, a później - wydawać by się mogło - nie chciał lub nie mógł doprecyzować swojej wypowiedzi. Był pytany m.in. o to, czy chodzi o zwiększenie rotacyjnej obecność wojsk USA w Polsce, czy już konkretnie o utworzenie stałej bazy.



Natura definicji jest płynna. My mówimy o czymś co - w moim przekonaniu - radykalnie zmieni charakter partnerstwa polsko-amerykańskiego w zakresie bezpieczeństwa - powiedział minister Krzysztof Szczerski. A jak podkreśla korespondent RMF FM Paweł Żuchowski rozmowa z prezydenckim ministrem nie była łatwa.



Jak dodał, podczas rozmowy z Johnem Boltonem poruszony został również temat zniesienia wiz dla Polaków wybierających się do USA. Prezydencki minister zaznaczył, że ma nadzieję, że perspektywa przyłączenia Polski do ruchu bezwizowego jest coraz bliższa.

