Dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych w pożarze na poligonie doświadczalnym w obwodzie archangielskim na północy Rosji - poinformował resort obrony. Ministerstwo przekazało, że doszło do wybuchu silnika rakietowego. Zarejestrowano "krótkotrwały" wzrost promieniowania.

Zdjęcie ilustracyjne / ITAR-TASS/Savintsev Fyodor / PAP

Resort podkreślił, że w wyniku eksplozji do atmosfery nie przedostały się żadne szkodliwe substancje. Zapewnił, że promieniowanie jest w normie. Agencja Reutera napisała później, że władze regionalne poinformowały o "krótkotrwałym" wzroście promieniowania.

Źródła w strukturach siłowych przekazały agencji RIA Nowosti, że w pożarze zginęły dwie osoby, a rannych zostało 15 osób.



Do zdarzenia doszło ok. 30 km od miasta Siewierodwińsk.



Wcześniej media podały informację, że w miejscowości Nionoksa w obwodzie archangielskim wybuchł pożar i słychać wybuchy. Rosyjska redakcja BBC pisze, powołując się na źródła, że na terytorium administracyjnego okręgu Nionoksa znajduje się państwowy centralny morski poligon doświadczalny marynarki wojennej Rosji.



Portal zaznacza, że testowane są tam wszystkie rodzaje rakiet, w które uzbrojone są rosyjskie okręty, w tym międzykontynentalne rakiety balistycznbe, pociski manewrujące i przeciwlotnicze.



Gubernator obwodu Igor Orłow przekazał, że nie ma konieczności ewakuacji mieszkańców w związku ze zdarzeniem.



To już drugi śmiertelny pożar w obiekcie wojskowym w Rosji w tym tygodniu. W poniedziałek w wyniku pożaru w składzie amunicji w rejonie aczyńskim w Kraju Krasnojarskim na Syberii zginęła jedna osoba, a 13 zostało rannych. W związku ze zdarzeniem swoje domy opuściło ok. 16,5 tys. ludzi. Syberyjska redkacja Radia Swoboda podaje, że w czwartek na miejscu wciąż słychać wybuchy.