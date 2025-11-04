Lotnisko w Brukseli zostało zamknięte z powodu drona, który pojawił się nad obiektem - informuje agencja Reutera. Serwis Aviation24 informuje o kilku dronach.

Wieczorem 4 listopada całkowicie wstrzymano ruch lotniczy na lotnisku w Brukseli po tym, jak nad terenem portu zauważono kilka dronów. Wszystkie loty zostały zawieszone, a samoloty kierowane są na inne lotniska w Belgii i krajach sąsiednich.

Część samolotów podchodzących do lądowania nad Brukselą została skierowana do tzw. holdingów, głównie nad regionem Limburgii Południowej (prowincja w Holandii), gdzie oczekują na dalsze instrukcje. Kontrolerzy ruchu lotniczego i władze lotniska współpracują z policją oraz agencjami ds. bezpieczeństwa lotniczego, by ocenić sytuację.

Cytowany przez Aviation24 rzecznik lotniska potwierdził, że operacje zostały tymczasowo wstrzymane: "Obecnie prowadzimy dochodzenie w sprawie doniesień o aktywności dronów w pobliżu lotniska. Ze względów bezpieczeństwa żadne samoloty nie startują ani nie lądują".

Według informacji uzyskanych przez "Het Laatste Nieuws", nad Brukselą zauważono co najmniej trzy drony. Belgijska Federalna Agencja Lotnictwa Cywilnego oraz policja wszczęły śledztwo, by ustalić, kto odpowiada za loty dronów w kontrolowanej przestrzeni powietrznej.

Na ten moment nie wiadomo, jak długo Brussels Airport pozostanie zamknięte. Pasażerowie są proszeni o kontakt z liniami lotniczymi w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących swoich lotów.