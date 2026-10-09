Nidal Hassan zostanie publicznie rozstrzelany. Pentagon ujawnia szczegóły

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Stany Zjednoczone planują publiczną transmisję egzekucji Nidala Hassana, byłego majora amerykańskiej armii skazanego za zabójstwo 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie. Jak poinformował szef Pentagonu Pete Hegseth, wyrok ma zostać wykonany przez pluton egzekucyjny 3 grudnia 2026 roku.

Egzekucja na oczach publiczności

O planach dotyczących egzekucji Hegseth mówił w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Real America's Voice. Według szefa Pentagonu wykonanie wyroku ma być publiczne, a jego celem jest pokazanie konsekwencji najpoważniejszych przestępstw.

Zadbamy o to, by ludzie mogli to zobaczyć. Chcemy, aby egzekucja miała charakter publiczny, bo społeczeństwo musi rozumieć, że tak poważne przestępstwa pociągają za sobą poważne konsekwencje – powiedział Pete Hegseth.

Dalsze szczegóły egzekucji mają zostać przedstawione w późniejszym terminie.

Kiedy ma dojść do egzekucji?

Termin egzekucji wyznaczono tak, by nawiązywał do okoliczności ataku z 5 listopada 2009 roku. Wyrok ma zostać wykonany w czwartek o godz. 13:00, czyli mniej więcej o tej samej porze, o której Nidal Hassan otworzył ogień w bazie Fort Hood. Egzekucja ma odbyć się również w tym samym miejscu.

Zgodnie z przekazanymi informacjami prezydent USA Donald Trump zatwierdził wykonanie wyroku na wniosek szefa Pentagonu. W amerykańskim wojskowym systemie prawnym egzekucja przez rozstrzelanie wymaga zgody prezydenta.

Kim jest Nidal Hassan?

Nidal Hassan był majorem armii amerykańskiej i psychiatrą wojskowym. 5 listopada 2009 roku otworzył ogień do żołnierzy w bazie Fort Hood w Teksasie.

Podczas zatrzymania został postrzelony przez policję i doznał częściowego paraliżu. W sierpniu 2013 roku sąd wojskowy uznał go za winnego łącznie 45 zarzutów zabójstwa z premedytacją i usiłowania zabójstwa. Został skazany na karę śmierci.

W trakcie procesu Hassan przyznał się do udziału w strzelaninie. Swoje działania tłumaczył chęcią powstrzymania amerykańskich wojsk przed wkroczeniem do Afganistanu.

Rozstrzelanie i publiczna transmisja. Wyjątkowy przypadek

Wykonanie wyroku na Hassanie przez pluton egzekucyjny byłoby pierwszym takim przypadkiem w armii amerykańskiej od czasów II wojny światowej - w 1945 roku w Europie rozstrzelano szeregowego Eddiego Slovika, skazanego za dezercję.

Ostatnia egzekucja wykonana na podstawie wyroku amerykańskiego sądu wojskowego miała miejsce w 1961 roku. Skazanego powieszono.

Bezprecedensowa w najnowszej historii USA byłaby również zapowiadana transmisja egzekucji na żywo. Ostatnią powszechnie odnotowaną publiczną egzekucję w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono w 1936 roku w stanie Kentucky.

Administracja Trumpa zmienia przepisy

Sprawa Hassana wpisuje się w szersze zmiany dotyczące wykonywania kary śmierci w Stanach Zjednoczonych. Według przekazanych informacji w kwietniu 2026 roku administracja federalna rozszerzyła katalog dopuszczonych metod egzekucji o rozstrzelanie, krzesło elektryczne i zagazowanie.

Departament Sprawiedliwości USA miał uzasadnić te zmiany trudnościami w dostępie do środków wykorzystywanych przy wykonywaniu kary śmierci przez zastrzyk.

Ostateczne szczegóły dotyczące planowanej egzekucji i ewentualnej transmisji mają zostać ogłoszone przez amerykańskie władze.