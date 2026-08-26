Wołodymyr Zełenski odznaczył Elona Muska. Jakie jest uzasadnienie?

RMF24

„Za wybitne osobiste zasługi w ochronie życia i wolności ludzi oraz rozwijaniu stosunków między narodami Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki postanawiam: odznaczyć Orderem Wolności Elona Muska – przedsiębiorcę, inżyniera oraz szefa firm SpaceX i Tesla, Stany Zjednoczone Ameryki” – ogłosił Zełenski w opublikowanym w środę dekrecie.

Kluczowe Starlinki

Od początku wojny obronnej Ukrainy z Rosją, która wybuchła w lutym 2022 r., Ukraina wykorzystuje produkowane przez Muska systemy łączności Starlink zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych. System odgrywa ważną rolę w ukraińskiej łączności, a jego znaczenie wielokrotnie podkreślali przedstawiciele władz w Kijowie, w tym Zełenski.

Ukraina ma 50 tys. terminali Starlink. Rozwijamy ten system z pomocą zagranicznych partnerów, z których najwięcej, 29,5 tys., przekazała Polska - informował w kwietniu 2025 r. ówczesny ukraiński minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow. Jak zaznaczali polscy politycy, Warszawa finansuje również bieżące utrzymanie tych systemów. Wśród darczyńców Starlinków dla Ukrainy są też m.in. USA i Wielka Brytania.

Prośba do Elona

W ubiegłym tygodniu dziennik „The Financial Times” informował - z powołaniem na źródła - że ze względu na niedobór pocisków przechwytujących Ukraina zabiega o zgodę Muska na wykorzystanie Starlinków w atakach dronowych na rosyjskie wyrzutnie pocisków balistycznych, rozmieszczone do 200 km w głąb terytorium Rosji.

Według źródeł „FT” w lipcu Zełenski poprosił prezydenta USA Donalda Trumpa o rozmowę z Muskiem w sprawie zgody na wykorzystywanie Starlinka poza terytorium Ukrainy. Trump nie zajął jednak w tej sprawie zdecydowanego stanowiska i – według osób obecnych na ich spotkaniu – nie poparł planu. Źródła twierdziły również, że Musk także nie zamierza wyrazić na to zgody - przekazał dziennik.