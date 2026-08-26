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Wołodymyr Zełenski odznaczył Elona Muska. Jakie jest uzasadnienie?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 sierpnia (10:42)

Miliarder Elon Musk został odznaczony przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Orderem Wolności. To najwyższe odznaczenie państwowe nadawane obywatelom innych państw.

Wołodymyr Zełenski odznaczył Elona Muska. Jakie jest uzasadnienie?
Elon Musk (autor zdjęcia: Frederic Legrand - COMEO) został odznaczony przez prezydenta Ukrainy /Shutterstock

„Za wybitne osobiste zasługi w ochronie życia i wolności ludzi oraz rozwijaniu stosunków między narodami Ukrainy i Stanów Zjednoczonych Ameryki postanawiam: odznaczyć Orderem Wolności Elona Muska – przedsiębiorcę, inżyniera oraz szefa firm SpaceX i Tesla, Stany Zjednoczone Ameryki” – ogłosił Zełenski w opublikowanym w środę dekrecie.

Kluczowe Starlinki

Od początku wojny obronnej Ukrainy z Rosją, która wybuchła w lutym 2022 r., Ukraina wykorzystuje produkowane przez Muska systemy łączności Starlink zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych. System odgrywa ważną rolę w ukraińskiej łączności, a jego znaczenie wielokrotnie podkreślali przedstawiciele władz w Kijowie, w tym Zełenski.

Ukraina ma 50 tys. terminali Starlink. Rozwijamy ten system z pomocą zagranicznych partnerów, z których najwięcej, 29,5 tys., przekazała Polska - informował w kwietniu 2025 r. ówczesny ukraiński minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow. Jak zaznaczali polscy politycy, Warszawa finansuje również bieżące utrzymanie tych systemów. Wśród darczyńców Starlinków dla Ukrainy są też m.in. USA i Wielka Brytania.

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Prośba do Elona

W ubiegłym tygodniu dziennik „The Financial Times” informował - z powołaniem na źródła - że ze względu na niedobór pocisków przechwytujących Ukraina zabiega o zgodę Muska na wykorzystanie Starlinków w atakach dronowych na rosyjskie wyrzutnie pocisków balistycznych, rozmieszczone do 200 km w głąb terytorium Rosji.

Według źródeł „FT” w lipcu Zełenski poprosił prezydenta USA Donalda Trumpa o rozmowę z Muskiem w sprawie zgody na wykorzystywanie Starlinka poza terytorium Ukrainy. Trump nie zajął jednak w tej sprawie zdecydowanego stanowiska i – według osób obecnych na ich spotkaniu – nie poparł planu. Źródła twierdziły również, że Musk także nie zamierza wyrazić na to zgody - przekazał dziennik.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Wołodymyr Zełenski Elon Musk
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