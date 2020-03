Belami siana otoczono miejscowość Monteleone di Puglia na południu Włoch, by zablokować wszelki dostęp do niej. W ten sposób burmistrz postanowił obronić miasteczko przed koronawirusem, którego przypadków tam dotąd nie zarejestrowano.

W domowej izolacji przebywa natomiast pięciu mieszkańców Monteleone di Puglia, którzy powrócili do Apulii z ognisk zachorowań na północy Włoch.



Wykorzystaliśmy materiał, jakim dysponujemy pod dostatkiem. Nie mając wystarczająco dużo barierek ochronnych posłużyliśmy się surowcem, jaki jest w naszej społeczności - wyjaśnił w rozmowie z agencją Ansa burmistrz Giovanni Campese, który we wtorek nakazał otoczyć całą miejscowość wielkimi balami siana. Zrobiło to 20 ochotników Obrony Cywilnej oraz rolnicy, którzy zwieźli siano traktorami i zablokowali nim drogi dojazdowe.



Burmistrz nakazał ponadto zamknięcie wszystkich sklepów - także spożywczych i aptek. Wszystkie potrzebne produkty i lekarstwa będą dostarczane mieszkańcom do domów. W naszej społeczności jest silne poczucie obywatelskiego obowiązku - zapewnił Campese.