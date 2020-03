​W ciągu minionej doby we Włoszech zmarły 743 osoby zakażone koronawirusem - podała Obrona Cywilna. Choć przez dwa dni liczba zgonów spadała, to dzisiaj ponownie wystrzeliła do góry. Łączy bilans zmarłych w wyniku zakażenia wzrosła tym samym do 6820.

