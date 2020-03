Kara od roku do pięciu lat więzienia za złamanie kwarantanny przez osobę zakażoną koronawirusem została zapisana w najnowszym dekrecie, przyjętym przez włoski rząd. Ponownie od wybuchu kryzysu epidemiologicznego ponad miesiąc temu zaostrzono przepisy.

Zdj. ilustracyjne / PAP/EPA/LUCA ZENNARO /

W kolejnym tygodniu restrykcyjnych kroków w ramach walki z epidemią gabinet Giuseppe Contego zmienił przepisy. Są one zaostrzane wraz z szerzeniem się wirusa. Dotychczas potwierdzono w kraju 69 tysięcy jego przypadków oraz 6820 zgonów osób zakażonych.

Jak poinformowano po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, w nowym rozporządzeniu wprowadzony został zapis o karze więzienia do 5 lat dla każdego zakażonego, kto narusza absolutny zakaz opuszczania domu. Takie zachowanie uznano za przestępstwo przeciwko zdrowiu publicznemu i przyczynienie się do szerzenia epidemii.



Ponadto rząd zdecydował, że kary za złamanie przepisów mających na celu ograniczenie szerzenia się wirusa, w tym zakazu opuszczania domu bez uzasadnionego powodu, wynosić będą od 400 do 3000 euro. Dotąd kara ta wynosiła 206 euro.



Ten kolejny dekret wymienia łącznie 28 zakazów i reguł postępowania w okresie epidemii, w tym także te wprowadzone wcześniej. Jest tam między innymi zapis o możliwości zablokowania dróg, zamknięciu parków, kin i restauracji, zakazie zgromadzeń oraz wszelkich imprez zbiorowych.