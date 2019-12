Przed kilkoma miesiącami w tajemnicy papież Franciszek poddał się zabiegowi usunięcia zaćmy - podał w niedzielę rzymski dziennik "Il Messaggero". O tym, że będzie musiał go przejść, mówił w zeszłym roku.

O tym, że będzie musiał przejść zabieg zaćmy mówił w zeszłym roku / EMILIANO GRILLOTTI / PAP/EPA

Włoska gazeta twierdzi, że zabieg został przeprowadzony w klinice imienia Piusa XI w Rzymie. Dokonuje się go przy użyciu lasera i w znieczuleniu miejscowym, po czym pacjent od razu wraca do zwykłej aktywności.

W marcu 2018 roku papież wyznał: W moim wieku pojawia się zaćma i nie widzi się dobrze rzeczywistości; w przyszłym roku będę musiał iść na operację. Od tamtego momentu zaczęto zastanawiać się, kiedy to nastąpi. Watykan nie potwierdził nigdy takiego zabiegu.



Watykanistka stołecznego dziennika napisała, że już się odbył. Jeśli, jak sugeruje, było to przed kilkoma miesiącami, należy przypuszczać, że mogło to być latem, gdy papież ograniczył swą działalność na czas wypoczynku.