Nowy włoski minister oświaty Lorenzo Fioramonti powiedział, że konieczne jest podniesienie płac nauczycieli, bo jego zdaniem obecny poziom ich zarobków jest "zawstydzający". Jak dodał, stawką jest "wiarygodność kraju".

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W wystąpieniu przed komisjami oświaty Izby Deputowanych i Senatu minister oświadczył: Potrzebujemy nauczycieli lepiej wykształconych i lepiej opłacanych. Nie możemy pozwolić na to, także z racji dumy narodowej, aby nasi nauczyciele byli opłacani gorzej niż w innych krajach, także podobnych do naszego, jak Hiszpania.

To staje się zawstydzające, również jeśli chodzi o wiarygodność kraju - dodał szef resortu oświaty podczas prezentacji planu swych działań. Wyraził przekonanie, że należy nadać większą wartość pracy nauczycieli oraz całego personelu szkolnego.



Szkoła jest bijącym sercem; jest instytucją; to tu buduje się świadomość obywatelską - podkreślił Fioramonti z Ruchu Pięciu Gwiazd. Zapowiedział wprowadzenie do włoskich szkół programów promujących zrównoważony rozwój środowiska i inicjatywy ekologiczne.



Najniższa płaca nauczycielska we Włoszech to około 1600 euro miesięcznie. Wraz z wysługą lat rośnie do około 2600 euro.