317 uratowanych na Morzu Śródziemnym migrantów, którzy próbowali przedostać się na wybrzeża Włoch, jest na statku organizacji pozarządowej Sea-Watch 3. W ciągu trzech dni jednostka przeprowadziła cztery operacje ratunkowe.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Statek NGO zabrał 16 migrantów z dryfującej łodzi i kolejnych 97 z pontonu.

Nie wiadomo jeszcze, do którego portu zawinie ta jednostka.



Nie ustaje też napływ małych łodzi na włoską wyspę Lampedusa; w ciągu jednego dnia przypłynęły tam 4. Na pokładzie każdej było od 6 do 13 migrantów z Tunezji. Wszyscy trafili do miejscowego ośrodka pobytu.



Po testach na obecność koronawirusa oraz po rejestracji i ustaleniu tożsamości migranci kierowani są sukcesywnie na stojący w pobliżu prom pasażerski, który zamieniono na miejsce kwarantanny.



Od początku tego roku do Włoch przybyło ponad 4,5 tysiąca migrantów.