Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że jest gotów spotkać się z przywódcą USA Donaldem Trumpem. Dodał, że zaprosił go do złożenia wizyty w Moskwie. Zastrzegł, że spotkanie może dojść do skutku tylko w odpowiednich okolicznościach.

Władimir Putin / ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN POOL /PAP/EPA

