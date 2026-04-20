Nowoczesne telewizory potrafią dziś znacznie więcej niż tylko wyświetlać obraz. Kinowa jakość obrazu, realistyczny dźwięk i płynność ruchu sprawiają, że wybór odpowiedniego modelu ma kluczowe znaczenie dla domowej rozrywki. Sprawdź nasze zestawienie 5 modeli, które warto wziąć pod uwagę.

Telewizor TCL 75C7K 75" QD Mini LED

+ Bardzo wysoka jasność obrazu poprawia widoczność detali w jasnych scenach - QD-Mini LED 4K

+ Obsługa technologii Dolby Vision IQ dostosowuje obraz do warunków

+ Szybka matryca 144 Hz zapewniająca płynność i stabilność obrazu

TCL 75C7K to telewizor wyposażony w technologię QD Mini LED, która pozwala uzyskać wysoki poziom kontrastu oraz precyzyjne sterowanie podświetleniem. Dzięki temu obraz cechuje się dobrą szczegółowością zarówno w jasnych, jak i ciemnych scenach. Ekran o przekątnej 75 cali i rozdzielczości 4K zapewnia wyraźny obraz podczas oglądania filmów i transmisji sportowych. Zastosowanie częstotliwości odświeżania 144 Hz sprawia, że dynamiczne sceny są płynne i pozbawione rozmyć. Telewizor obsługuje technologie Dolby Vision IQ oraz Dolby Atmos, które poprawiają jakość obrazu i dźwięku w zależności od warunków oglądania.

Sprawdź model, który spełni Twoje oczekiwania!

Telewizor LG 55QNED93A6A 55" MiniLED

+ Możliwość sterowania za pomocą głosu

+ Skalowanie obrazu do jakości 4K UHD

+ Mocno wspierany przez producenta system webOS zapewnia rozrywkę i obsługę Smart TV

LG 55QNED93A6A to nowoczesny telewizor wykorzystujący technologię Mini LED, która pozwala uzyskać wysoki poziom jasności i dokładne odwzorowanie kolorów. Ekran o przekątnej 55 cali i rozdzielczości 4K zapewnia szczegółowy obraz, który dobrze sprawdza się podczas oglądania filmów i seriali. Dzięki częstotliwości odświeżania 144 Hz telewizor oferuje płynne wyświetlanie dynamicznych scen, co docenią miłośnicy sportu oraz gier. Zastosowany procesor obrazu analizuje wyświetlane treści i optymalizuje parametry obrazu w czasie rzeczywistym. Obsługa Dolby Vision oraz Dolby Atmos pozwala uzyskać lepszą jakość obrazu i przestrzenny dźwięk.

Kup i zobacz różnicę w jakości obrazu i dźwięku!

Telewizor Hisense 65U78Q Pro 65" Mini LED

+ Bardzo wysoka częstotliwość odświeżania - 165 Hz zwiększa płynność obrazu

+ Zaawansowany tryb VRR znacząco poprawia komfort grania i efekty wizualne

+ Wysoka funkcjonalność podświetlenia Mini LED gwarantuje czytelny obraz

Hisense 65U78Q Pro to telewizor zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują wysokiej wydajności zarówno podczas oglądania filmów, jak i grania w gry. Zastosowana technologia Mini LED umożliwia precyzyjne sterowanie podświetleniem, co przekłada się na wysoki kontrast i dobrą widoczność detali. Ekran o przekątnej 65 cali i rozdzielczości 4K zapewnia wyraźny obraz o wysokiej szczegółowości. Wysoka częstotliwość odświeżania 165 Hz gwarantuje wyjątkowo płynne wyświetlanie dynamicznych scen. Telewizor obsługuje technologie Dolby Vision oraz Dolby Atmos, które poprawiają jakość obrazu i dźwięku. System VIDAA umożliwia szybki dostęp do najpopularniejszych aplikacji streamingowych.

Postaw na kinową jakość obrazu!

Telewizor TCL 65C8K 65" QD Mini LED

+ Wbudowany subwoofer dla lepszej jakości dźwięku

+ Wysoka precyzja sterowania podświetleniem dla komfortu seansów

+ Szeroki zakres funkcji Smart TV to wiele udogodnień dla graczy i kinomanów

TCL 65C8K to telewizor wyposażony w technologię QD Mini LED, która zapewnia bardzo dobrą kontrolę nad podświetleniem matrycy. Dzięki temu obraz cechuje się wysokim kontrastem oraz dobrą widocznością szczegółów w różnych warunkach oświetleniowych. Ekran o przekątnej 65 cali i rozdzielczości 4K sprawia, że telewizor dobrze sprawdza się podczas oglądania filmów, seriali oraz wydarzeń sportowych. System Google TV umożliwia dostęp do szerokiej gamy aplikacji oraz funkcji inteligentnego sterowania. Złącze HDMI 2.1 pozwalają wykorzystać możliwości nowoczesnych urządzeń zewnętrznych.

Kup teraz i wejdź na nowy poziom oglądania!

Telewizor Samsung QE75QN77F 75" Neo QLED

+ Technologia Neo QLED wykorzystuje precyzyjne podświetlenie Mini LED

+ Wysoka jakość obrazu m.in. dzięki zaawansowanemu procesorowi

+ Dopracowany system Smart TV Tizen jest szybki i aktualizowany

Samsung QE75QN77F to telewizor wykorzystujący technologię Neo QLED, która łączy podświetlenie Mini LED z zaawansowanym przetwarzaniem obrazu. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wysokiego kontrastu oraz bardzo dobrej szczegółowości. Ekran o przekątnej 75 cali i rozdzielczości 4K zapewnia wyraźny obraz, który dobrze sprawdza się podczas oglądania filmów i transmisji sportowych. System Smart TV Tizen umożliwia wygodny dostęp do popularnych aplikacji oraz usług streamingowych. Dzięki obecności złącza HDMI 2.1 model ten sprawdza się również jako centrum rozrywki dla graczy.

Nie zwlekaj - wybierz swój nowy telewizor!