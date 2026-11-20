RMF24

Jest porozumienie Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej w sprawie resetu stosunków. Negocjacje zostały w piątek zakończone – poinformowało biuro premiera Andy’ego Burnhama.

Brytyjski premier spotkał się w Brukseli z przewodniczącymi Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz Rady Europejskiej Antonio Costą.

Umowa zawarta

Umowa została zawarta – negocjacje dobiegły końca. Teraz obie strony będą pracować nad wdrożeniem programu mobilności młodzieży, porozumienia w sprawie SPS (żywności i napojów) oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji - przekazał rzecznik brytyjskiego rządu.

Obie strony uzgodniły terminy wejścia tych rozwiązań w życie. Terminy te zostały określone we wspólnym oświadczeniu, które zostanie opublikowane w odpowiednim czasie. Podobnie jak w przypadku wszystkich umów międzynarodowych, w każdym z krajów musi teraz zostać przeprowadzony odpowiedni proces prawny - wyjaśnił rzecznik.

„Dokładnie to, czego chcieli nasi wrogowie”. Burnham krytykuje brexit i zapowiada zmiany Brytyjski premier Andy Burnham w londyńskim City przyznał, że brexit zaszkodził gospodarce i nie spełnił obietnic złożonych Brytyjczykom. Przed piątkowym szczytem z UE zapowiedział też „nowe, pragmatyczne podejście” do relacji ze Wspólnotą. „Nie…

O czym mówi porozumienie?

Jeszcze przed podaniem tej informacji, jeden z unijnych dyplomatów zaangażowanych w negocjacje ujawnił, że w ramach programu wymiany młodych co roku 100 tys. osób z UE będzie mogło otrzymać pozwolenie na życie w Zjednoczonym Królestwie, a 100 tys. młodych Brytyjczyków - w państwach UE. Program ten jest szerszy niż wymiana studentów Erasmus Plus, do której Wielka Brytania powróci w 2027 r.

Umowa sanitarna i fitosanitarna ma ograniczyć formalności dla przedsiębiorstw na granicach oraz ułatwić handel produktami spożywczymi i rolnymi, ma wyeliminować większość certyfikatów oraz rutynowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego dla rolników, sprzedawców detalicznych i producentów. Umowa została już uzgodniona i może zostać podpisana w najbliższym czasie.

Natomiast na szczycie nie dojdzie jeszcze do podpisania umowy w sprawie połączenia systemów ETS, ale liderzy ogłoszą oficjalne zakończenie negocjacji.