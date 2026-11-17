RMF24

Brytyjski premier Andy Burnham w londyńskim City przyznał, że brexit zaszkodził gospodarce i nie spełnił obietnic złożonych Brytyjczykom. Przed piątkowym szczytem z UE zapowiedział też „nowe, pragmatyczne podejście” do relacji ze Wspólnotą. „Nie postuluje powrotu do UE, ani też nie chce przekroczenia dotychczasowych ‘czerwonych linii’” – zaznaczył jednocześnie.

Szef brytyjskiego rządu wyraził opinię, że brexit „niepotrzebnie przyjął zbyt radykalną formę, wbrew obietnicom z kampanii referendalnej z 2016 r. i zaszkodził gospodarce, a w dodatku - wbrew deklaracjom jego architektów - nie pozwolił Londynowi na przejęcie kontroli”.

Tak jak w baśni „Nowe szaty cesarza” nikt nie ma odwagi powiedzieć oczywistej prawdy. Ale ja mówię wprost to, co widzę: prawda jest taka, że cesarz jest nagi - stwierdził Burnham podczas wieczornego przemówienia na bankiecie wydanym przez burmistrza londyńskiego City.

Brexit kluczowy w globalnym zwrocie ku izolacjonizmowi

Tradycyjnie już szef rządu wygłasza wtedy mowę dotyczącą polityki zagranicznej. Burnham ocenił też, że brexit był „pierwszym klockiem domina”, które zapoczątkowało „globalny zwrot ku izolacjonizmowi”. W jego ocenie podziały wewnątrz Zachodu były po myśli Rosji.

To dokładnie to, czego chcieli nasi wrogowie - stwierdził premier Wielkiej Brytanii. W 2016 r. wydawało się, że samotny marsz będzie łatwiejszy niż dziś - podkreślił Burnham.

Na razie nie ma mowy o powrocie do UE

Zapewnił też, że jego rząd zmienił podejście do UE na „bardziej pozytywne i konstruktywne”.

Nie ma już palenia mostów - zadeklarował i dodał, że w zmieniającym się świecie Zjednoczone Królestwo „musi być przy stole i zmienić postawę, którą wybierało przez ostatnią dekadę”.

Burnham zastrzegł jednocześnie, że na obecnym etapie „nie postuluje powrotu do UE, ani też nie chce przekroczenia dotychczasowych ‘czerwonych linii’”, które wyznaczył jeszcze rząd Partii Konserwatywnej: „nie” dla powrotu do jednolitego rynku i unii celnej, a co za tym idzie - dla wolnego przepływu siły roboczej.

W piątek w Brukseli odbędzie się szczyt UE-Londyn, na którym obie strony mają uzgodnić zacieśnienie stosunków. Londyn chce skupić się na zmniejszeniu pobrexitowych barier w handlu żywnością i produktami rolniczymi oraz na stworzeniu programu, który pozwalałby młodym ludziom z państw UE na czasowy przyjazd do Wielkiej Brytanii i odwrotnie.

Opozycja ostrzega przed zbliżeniem z UE

Dwie prawicowe partie, Reform UK oraz Partia Konserwatywna już zapowiedziały, że będą dążyć do odwrócenia ewentualnego zbliżenia. Były konserwatywny premier David Cameron, który zorganizował referendum brexitowe w 2016 r., powiedział w środę agencji Bloomberg, że „powrót do dyskusji o brexicie będzie bolesny” i ocenił, że „obecne problemy kraju nie są związane z opuszczeniem UE”.

Boris Johnson, konserwatywny szef rządu, który po długich negocjacjach wyprowadził kraj z Unii, powiedział natomiast dziennikowi „Daily Telegraph”, że podnoszenie kwestii brexitu to „szaleństwo”, a „Burnham na tym straci”.

Tradycja i symbolika bankietu w City

Obecny szef rządu, który wywodzi się z Partii Pracy, przemawiał na uroczystym bankiecie wydawanym na cześć nowo zaprzysiężonego Lorda Majora, ceremonialnego burmistrza londyńskiego City, cieszącej się autonomią dzielnicy biznesowej brytyjskiej stolicy. Uczta organizowana jest od XVI w., a premierzy Zjednoczonego Królestwa od XIX w. wygłaszają mowę w jej trakcie.

W tym roku burmistrzem City jest Bronek Masojada, biznesmen urodzony w RPA, który ma polskie korzenie. W menu znalazły się potrawy z Wielkiej Brytanii, ale też z RPA i Polski. Przystawką był śledź, któremu towarzyszyła wódka.

Jeśli będę mówił niewyraźnie, będzie to wina burmistrza i jego wódki! - zażartował na początku przyjęcia szef brytyjskiego rządu.