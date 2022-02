Zatrzymana we wtorek wieczorem wiceprezes Związku Polaków na Białorusi (ZPB) Renata Dziemiańczuk jest już na wolności – poinformował portal Znadniemna.pl. Milicja spisała aktywistkę za zorganizowanie „nielegalnej imprezy”. Do zatrzymania doszło we wtorek o godz. 18.30 (16.30 w Polsce).

