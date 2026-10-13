Wdowa oddała wartą miliony willę nad jeziorem Como. Postawiła jeden warunek

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Niezwykły gest we Włoszech. Wdowa z urokliwej Varenny postanowiła oddać gminie swoją zabytkową willę nad jeziorem Como wartą ponad 1,6 miliona euro. Wraz z kluczami do luksusowej posiadłości urzędnicy otrzymali bezcenne, XVIII-wieczne obrazy oraz... jeden twardy warunek, który muszą spełniać przez najbliższe 90 lat.

W urokliwej miejscowości Varenna nad jeziorem Como we Włoszech znajduje się willa, która przez lata była domem Loredany Spiga Venier i jej męża Gianmarco. Teraz ta zabytkowa posiadłość, warta ponad 1,6 miliona euro, stanie się własnością gminy. Wdowa zdecydowała się przekazać cały majątek - nie tylko budynek, ale także meble, obrazy z XVIII wieku oraz rodzinne pamiątki - na rzecz mieszkańców.

Dom pełen wspomnień i luksusu

Dwupoziomowa willa położona jest w centrum Varenny. Na parterze mieści się kuchnia, jadalnia, przestronny salon oraz weranda z widokiem na ogród. Na piętrze znajdują się trzy sypialnie i dwie łazienki. Całość uzupełnia ogród oraz duży panoramiczny taras, z którego rozciąga się widok na jezioro i otaczające je góry.

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Z tarasu przez lata chłonęliśmy światło i kolory całej wioski, jeziora, gór - opowiada Loredana Spiga Venier w rozmowie z gazetą „Corriere di Lecco“. Podkreśla, że każdy zakątek willi jest pełen wspomnień i rodzinnej historii.

Bezcenny gest bezdzietnego małżeństwa

Ponieważ para nie miała dzieci, wdowa postanowiła, by dom stał się własnością wszystkich mieszkańców.

Varenna to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc nad jeziorem Como / Shutterstock

Przekazanie willi gminie nie jest jednak bezwarunkowe. Loredana Spiga Venier zastrzegła, że przez najbliższe 90 lat budynek nie może zostać sprzedany ani zdegradowany. Ma służyć wszystkim mieszkańcom Varenny jako miejsce spotkań, centrum kulturalne, przestrzeń do organizowania wydarzeń, wystaw czy nawet ceremonii ślubnych.

Jak podkreśla burmistrz Mauro Manzoni, to pierwszy w historii Varenny przypadek, gdy osoba prywatna przekazuje gminie tak wartościową nieruchomość.

Nigdy wcześniej prywatna osoba nie podarowała gminie nieruchomości o takiej wartości - mówił mediom.