Wdowa oddała wartą miliony willę nad jeziorem Como. Postawiła jeden warunek

W urokliwej miejscowości Varenna nad jeziorem Como we Włoszech znajduje się willa, która przez lata była domem Loredany Spiga Venier i jej męża Gianmarco. Teraz ta zabytkowa posiadłość, warta ponad 1,6 miliona euro, stanie się własnością gminy. Wdowa zdecydowała się przekazać cały majątek - nie tylko budynek, ale także meble, obrazy z XVIII wieku oraz rodzinne pamiątki - na rzecz mieszkańców.
Dom pełen wspomnień i luksusu
Dwupoziomowa willa położona jest w centrum Varenny. Na parterze mieści się kuchnia, jadalnia, przestronny salon oraz weranda z widokiem na ogród. Na piętrze znajdują się trzy sypialnie i dwie łazienki. Całość uzupełnia ogród oraz duży panoramiczny taras, z którego rozciąga się widok na jezioro i otaczające je góry.
Z tarasu przez lata chłonęliśmy światło i kolory całej wioski, jeziora, gór - opowiada Loredana Spiga Venier w rozmowie z gazetą „Corriere di Lecco“. Podkreśla, że każdy zakątek willi jest pełen wspomnień i rodzinnej historii.
Bezcenny gest bezdzietnego małżeństwa
Ponieważ para nie miała dzieci, wdowa postanowiła, by dom stał się własnością wszystkich mieszkańców.
Przekazanie willi gminie nie jest jednak bezwarunkowe. Loredana Spiga Venier zastrzegła, że przez najbliższe 90 lat budynek nie może zostać sprzedany ani zdegradowany. Ma służyć wszystkim mieszkańcom Varenny jako miejsce spotkań, centrum kulturalne, przestrzeń do organizowania wydarzeń, wystaw czy nawet ceremonii ślubnych.
Jak podkreśla burmistrz Mauro Manzoni, to pierwszy w historii Varenny przypadek, gdy osoba prywatna przekazuje gminie tak wartościową nieruchomość.
Nigdy wcześniej prywatna osoba nie podarowała gminie nieruchomości o takiej wartości - mówił mediom.